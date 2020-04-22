Marvel'in yeni lideri Brie Larson olacak

22.04.2020 - 09:47
Marvel'ın, Avengers: Endgame sonrası takvimi corona virüs salgını nedeniyle ertelense de Guardians of the Galaxy 3; Spider-Man: Far From Home, Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, Thor: Love & Thunder, WandaVision ve Falcon & Winter Soldier hala sinema ve televizyon dünyasının en çok merak edilen projeleri arasındaki yerini koruyor.
Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Brie Larson'ın canlandırdığı Captain Marvel'in yeni filmlerde kötü karakter olacağı iddiası da sıcaklığını koruyor. Elbette filmler izleyiciyle buluşana hatta belki de yeni seri bitene kadar bu iddialar gizemini koruyacak.