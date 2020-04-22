Marvel'in yeni lideri Brie Larson olacak

Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Brie Larson'ın canlandırdığı Captain Marvel'in yeni filmlerde kötü karakter olacağı iddiası da sıcaklığını koruyor. Elbette filmler izleyiciyle buluşana hatta belki de yeni seri bitene kadar bu iddialar gizemini koruyacak.