Marvel'in yeni lideri Brie Larson olacak

Günümüz sinemasını adeta egemenliği altına alan Marvel Sinematik Evreni yeni evresi için ortaya atılan iddiaları bir yeni daha eklendi. Brie Larson'ın canlandırdığı Captain Marvel'in yeni dönemin lideri olacağı ve yeni seriyi Carol Danvers karakterinin şekillendireceği öne sürüldü.

22.04.2020 - 09:47

Marvel'ın, Avengers: Endgame sonrası takvimi corona virüs salgını nedeniyle ertelense de Guardians of the Galaxy 3; Spider-Man: Far From Home, Doctor Strange In The Multiverse Of Madness, Thor: Love & Thunder, WandaVision ve Falcon & Winter Soldier hala sinema ve televizyon dünyasının en çok merak edilen projeleri arasındaki yerini koruyor. 

Ancak Marvel Sinematik Evreni’nin 5. evresinde; Robert Downey Jr. (Tony Stark /Iron Man) ve Chris Evans'ın (Steve Rogers / Captain America) boşluğunu kimin dolduracağı ve süper kahraman serisinin yeni liderinin kim olacağı en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. We Got This Covered’da yer alan haberde yeni dönemde bu görev Brie Larson'ın canlandırdığı Captain Marvel (Carol Danvers) karakterinde olacak.

Captain Marvel 2'nin yeni Avengers’ın temellerini atacağı ve ekibi toplayacak ismin Captain Marvel olduğu iddia edildi.
Ayrıca Russo kardeşlerin önceki serinin final filmlerini yönetmeleri gibi, Captain Marvel 2’nin yönetmeninin de Avengers 5’in başında olacağı konuşuluyor.

Disney kadın karakterlerin yapımlara daha fazla dahil edilmesinin önünü açıp bu karakterlerin kendi solo filmlerini yaparken, Brie Larson’ın karakteri Carol Danvers’ın Captain Marvel 2’deki Avengers ekibinin başına geçmesinin sürpriz olmayacağı konuşulanlar arasında.

Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya atılan Brie Larson'ın canlandırdığı Captain Marvel'in yeni filmlerde kötü karakter olacağı iddiası da sıcaklığını koruyor. Elbette filmler  izleyiciyle buluşana hatta belki de yeni seri bitene kadar bu iddialar gizemini koruyacak.

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