Marvel'ın yıldızı Benedict Cumberbatch'ten (Doktor Strange) kadın kahramanlara destek 

29.10.2019 - 12:46
Avengers: Endgame’in yıldız oyuncusu Benedict Cumberbatch; Brie Larson, Scarlett Johansson ve Elizabeth Olsen gibi isimlerin başrolde olacağı kadın süper kahramanlardan oluşan bir Marvel filmine yönelik çağrıları destekledi.
43 yaşındaki yıldız kadın kahramanlardan oluşacak Marvel filmi için "Kadın süper kahramanların yükselişini görüyoruz, neden olmasın?" dedi
Cumberbatch, stüdyonun yalnızca kadınlardan oluşan bir gişe rekortmeni film çekmesinin "Harika" olacağını belirtti.
Ünlü oyuncu "Şartlar kadın kahramanlara kesinlikle müsait" ifadelerini kullandı.