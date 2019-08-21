"Matrix 4" için çalışmalara resmen başlandı: Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss başrolde

1 Variety’nin haberine göre Matrix’in dördüncü filmi için çalışmalara resmen başladı. Keanu Reeves ve Carrie- Anne Moss, Neo ve Trinity rolleriyle yeniden başrolde olacak.

2 Warner Bros yapım şirketinin sözcüsü Toby Emmerich yaptığı açıklamada Matrix filmlerinin yönetmeni Lana Wachowski ile çalışacakları için çok heyecanlı olduklarını aktararak, “Lana, gerçek bir vizyona sahip, özgün ve orjinal bir sinemacı. Matrix evreninin yeni filmini yazıp, yöneteceği ve yapımcısı olacağı için heyecanlıyız" dedi.

3 Warner Bros. Pictures ve Village Roadshow Pictures ortaklığında çekilecek olan 4. devam filminde yönetmen koltuğuna, orijinal üçlemenin yönetmenlerinden biri olan Lana Wachowski oturacak. Filmin senaryosunu da aynı isim yazacak.

4 Wachowski’nni yanı sıra filmin senaryo yazarları arasında Aleksandar Hemon ve David Mitchell de yer alıyor. Bununla birlikte Grant Hill de, Wachowski ile birlikte dördüncü Matrix filminin yapımcılarından biri olacak.

5 Filmin çekimlerine 2020’nin başında başlanacak.

6 Warner Bros, son birkaç yıldır Matrix evrenine dair bir proje yapmak için çalışıyordu. Ancak çalışılan projeler bir türlü hayata geçirilemiyordu. 54 yaşındaki aktör Keanu Reeves’in John Wick 3 ve Toy Story 4 ile bu yıl yükselişe geçmesi, Matrix’in orjinal kadroyla geri dönmesinde etkili oldu.

7 Matrix 4'ün konusu ile ilgli detaylar henüz bellli değil. Laurence Fishburne tarafından canlandıran Morpheus karakterinin daha genç biri ile dönebileceği konuşuluyor.

8 “The Matrix”, (1999) “The Matrix Reloaded”(2003) ve “The Matrix Revolutions” (2003) birlikte dünya çapında 1,6 milyar dolar hasılat yaptı.

9 Her üç film de Wachowski ve kız kardeşi Lily tarafından yazılıp yönetildi. Filmlerin tümünde Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss başrolde yer aldı.

10 30 Ağustos’ta Matrix, 20. yıl dönümünü kutlayacak.

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