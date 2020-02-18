Matrix 4 setinden ilk görüntüler

Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss'un bir kez daha Neo ve Trinity olarak rol alacağı Matrix 4'ün çekimlerine geçtiğimiz günlerde San Fransisco’da başlandı. Serinin hayranları yeni filmi heyecanla beklerken, setten 2 video sızdırıldı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerden birinde Trinity (Carrie-Anne Moss) ve Neo’ya (Keanu Reeves) bir hayli benzeyen iki karakterin dublörlerinin bir binanın çatısından atlama sahnesinin provasını yaptıkları görünüyor.
Trinity ve Neo olduğu sanılan karakterlerin binadan atlayışını, bir süre düşüşünü ve ardından havada durup süzülmelerini gösteriyor. Ardından Trinity, Neo’nun elini tutuyor ve göğe doğru uçmaya başlıyorlar. Bu durum yeni filmde Matrix içinde çok daha farklı güçlere kavuşmuş bir Trinity olabileceğini düşündürüyor.
Diğer videoda ise Neo ve Trinity, motosiklet üzerinde yolculuk halinde görülüyor.
Kısa klip, Trinity'nin motosikletinin arkasına binmiş uzun saçlı ve sakallı bir Neo'yu gösteriyor. Kamera ekibinin sürüş sahnelerini daha kolay filme almasını sağlayan bir platform da videoda göze çarpıyor.
Görüntüler, Trinity'nin Neo'ya bir akıl hocası olarak katkı verdiğini ve Morpheus'un yerini aldığını öne süren teorileri destekler gibi görünüyor.
Bir başka önemli detay da Trinity'nin eskisi gibi siyah deri görünümünde bir kıyafet giymesi ama Neo'nun, John Wick'e daha çok benzeyen bir görünümüde yer alması.
Warner Bros. başrollerinde Keanu Reeves’in oynadığı Matrix 4 ve John Wick 4 filmlerinin aynı gün, yani 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona gireceğini açıkladı. Reeves'in iki filminin gişede nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu.