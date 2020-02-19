Matrix 4 setinden Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'lu ilk görüntüler

Başrollerinde Keanu Reeves ile Carrie-Anne Moss’un yeniden yer alacağı Matrix 4 setinden ilk görüntüler sızdırıldı.

Keanu Reeves ve Carrie Anne Moss'un bir kez daha Neo ve Trinity olarak rol alacağı Matrix 4'ün çekimlerine geçtiğimiz günlerde San Fransisco’da başlandı. Serinin hayranları yeni filmi heyecanla beklerken, setten 2 video sızdırıldı.

Priyanka Chopra Matrix 4 kadrosunda (Tıkla oku)

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerden birinde Trinity (Carrie-Anne Moss) ve Neo’ya (Keanu Reeves) bir hayli benzeyen iki karakterin dublörlerinin bir binanın çatısından atlama sahnesinin provasını yaptıkları görünüyor.

Priyanka Chopra Matrix 4 kadrosunda (Tıkla oku)

Trinity ve Neo olduğu sanılan karakterlerin binadan atlayışını, bir süre düşüşünü ve ardından havada durup süzülmelerini gösteriyor. Ardından Trinity, Neo’nun elini tutuyor ve göğe doğru uçmaya başlıyorlar. Bu durum yeni filmde Matrix içinde çok daha farklı güçlere kavuşmuş bir Trinity olabileceğini düşündürüyor.

Priyanka Chopra Matrix 4 kadrosunda (Tıkla oku)

Diğer videoda ise Neo ve Trinity, motosiklet üzerinde yolculuk halinde görülüyor.

Priyanka Chopra Matrix 4 kadrosunda (Tıkla oku)

Kısa klip, Trinity'nin motosikletinin arkasına binmiş uzun saçlı ve sakallı bir Neo'yu gösteriyor. Kamera ekibinin sürüş sahnelerini daha kolay filme almasını sağlayan bir platform da videoda göze çarpıyor.

Priyanka Chopra Matrix 4 kadrosunda (Tıkla oku)

Görüntüler, Trinity'nin Neo'ya bir akıl hocası olarak katkı verdiğini ve Morpheus'un yerini aldığını öne süren teorileri destekler gibi görünüyor. 

Priyanka Chopra Matrix 4 kadrosunda (Tıkla oku)

Bir başka önemli detay da Trinity'nin eskisi gibi siyah deri görünümünde bir kıyafet giymesi ama Neo'nun, John Wick'e daha çok benzeyen bir görünümüde yer alması.

Priyanka Chopra Matrix 4 kadrosunda (Tıkla oku)

Warner Bros. başrollerinde Keanu Reeves’in oynadığı Matrix 4 ve John Wick 4 filmlerinin aynı gün, yani 21 Mayıs 2021 tarihinde vizyona gireceğini açıkladı. Reeves'in iki filminin gişede nasıl bir performans göstereceği şimdiden merak konusu.

Priyanka Chopra Matrix 4 kadrosunda (Tıkla oku)

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