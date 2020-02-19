Matrix 4 setinden Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'lu ilk görüntüler

Trinity ve Neo olduğu sanılan karakterlerin binadan atlayışını, bir süre düşüşünü ve ardından havada durup süzülmelerini gösteriyor. Ardından Trinity, Neo’nun elini tutuyor ve göğe doğru uçmaya başlıyorlar. Bu durum yeni filmde Matrix içinde çok daha farklı güçlere kavuşmuş bir Trinity olabileceğini düşündürüyor.

Priyanka Chopra Matrix 4 kadrosunda (Tıkla oku)