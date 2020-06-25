Matrix 4'ten yeni set fotoğrafları

ntv.com.tr 25.06.2020 - 12:43 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 13:00
Keanu Reeves’in yeniden başrolde yer aldığı Matrix 4’ün çekimleri şubat ayında başladı. 21 Mayıs 2021’de gösterime girmesi beklenen filmin setinden yeni kareler ortaya çıktı.
Başrol oyuncusu Keanu Reeves, rol arkadaşı Carrie-Anne Moss ile birlikte bu hafta Berlin'de filmin çekimlerine hazırlanırken görüldü.
Dördüncü Matrix filminin kadrosuna katılan How I Met Your Mother'ın yıldızı Neil Patrick Harris de setteydi. Ünlü aktörün dördüncü Matrix filmindeki rolü ise henüz bilinmiyor.