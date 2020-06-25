Matrix 4'ten yeni set fotoğrafları

Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un yeniden başrolde yer aldığı Matrix 4’ün çekimleri Berlin'de sürüyor. Yeni gelen set fotoğraflarında filmin kadrosuna yeni katılan ünlü oyuncu Neil Patrick Harris de var.

ntv.com.tr 25.06.2020 - 12:43 | Son Güncelleme : 25.06.2020 - 13:00

Matrix 4'ten yeni set fotoğrafları - 1

Keanu Reeves’in yeniden başrolde yer aldığı Matrix 4’ün çekimleri şubat ayında başladı. 21 Mayıs 2021’de gösterime girmesi beklenen filmin setinden yeni kareler ortaya çıktı.

Başrol oyuncusu Keanu Reeves, rol arkadaşı Carrie-Anne Moss ile birlikte bu hafta Berlin'de filmin çekimlerine hazırlanırken görüldü. 

Matrix 4'ten yeni set fotoğrafları - 2

Dördüncü Matrix filminin kadrosuna katılan How I Met Your Mother'ın yıldızı Neil Patrick Harris de setteydi. Ünlü aktörün dördüncü Matrix filmindeki rolü ise henüz bilinmiyor.

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Berlin'deki sete Reeves'in kız arkadaşı Alexandra Grant da ziyarette bulunurken görüntülendi.
Matrix 4'ten yeni set fotoğrafları - 4
Matrix 4’ün yönetmen koltuğunda, orijinal üçlemeyi kardeşi Lilly Wachowski ile birlikte yöneten Lana Wachowski oturuyor. Filmin senaryosunu Wachowski’nin yanı sıra Aleksandar Hemon (Sense8) ve David Mitchell (Cloud Atlas) kaleme aldı.
Matrix 4'ten yeni set fotoğrafları - 5
Matrix 4'ün San Francisco'daki çekimlerinden ilk fotoğraflar şubat ayında yayınlanmıştı. İşte Reeves'in canlandırdığı Neo karakterinin alışıldık halinden çok farklı olduğu ilk set fotoğrafları...
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Matrix 4'ten yeni set fotoğrafları - 7
Matrix 4'ten yeni set fotoğrafları - 8
Matrix 4'ten yeni set fotoğrafları - 9
Matrix 4'ten yeni set fotoğrafları - 10
Matrix 4'ten yeni set fotoğrafları - 11

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