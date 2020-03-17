Matrix 4'ün çekimlerine ara verildi (Corona'dan etkilenen yapımlar)

Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını, günlük hayatı olduğu gibi sinema sektörünü de etkiledi. İnsanların kalabalık alanlara girmesinin virüsün yayılması için tehlike yarattığı öngörüsüyle büyük gişe hasılatı bekleyen filmler birer birer ertelendi. Son olarak The Matrix 4'ün çekimlerine ara verildi ve vizyon tarihiyle ilgili açıklama yapılmadı. İşte corona virüsten etkilenen yerli ve yabancı yapımlar...

17.03.2020 - 12:56 | Son Güncelleme : 17.03.2020 - 13:12

Lana Wachowski'nin yazıp yönettiği, Keanu Reeves ve Carrie-Anne Moss'un Neo ve Trinity rolleriyle geri dönmeye hazırlandığı The Matrix 4'ün, San Francisco’da başlayıp Berlin’de devam eden çekimlerine ara verildi.

21 Mayıs 2021’de seyirciyle buluşması planlanan filmin vizyon tarihinde değişiklik olup olmayacağı şimdilik bilinmiyor.

The Batman

Merakla beklenen The Batman, corona cirüs nedeniyle çekimlerini durduran filmler arasına katıldı. Yapım şirketi Warner Bros., The Batman filminin üretimini iki hafta boyunca durdurma kararı aldı. Londra'da çekimleri yapılan film için önce setin Liverpool'a taşınması planlansa da gelişmelerin ardından bir süre ara verildi.

Jurassic World: Dominion

Disney, Paramount ve Netflix’in ardından ABD’li yapım şirketi Universal da corona virüs sebebiyle çekimlerini durdurma kararı aldı. Buna göre Jurassic World: Dominion, Flint Strong ve komedyen Billy Eichner'in henüz adı konmamış projesinin çekimleri ve prodüksiyonları askıya alındı

Carnival Row

Orlando Bloom ile Cara Delevingne'nin başrollerinde oynadığı Carnival Row dizisinin Prag’ta devam eden ikinici sezon çekimleri, corona virüs nedeniyle durduruldu.

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi

Walt Disney, corona virüs nedeniyle Karlar Ülkesi 2'nin (Frozen 2) dijital platformda yayınlanma tarihini önce çekmesinin ardından Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi filminin de online olarak izleyiciye sunulduğunu açıkladı. 

Ölmek İçin Zaman Yok (No Time To Die)

Eski tarih: 3 Nisan 2020

Yeni tarih: 12 Kasım 2020

9 Kere Leyla

Eski tarih: 20 Mart 2020

Yeni tarih: Belirsiz

Mulan

Eski tarih: 17 Nisan 2020

Yeni tarih: Belirsiz

Peter Rabbit: Kaçak Tavşan (Peter Rabbit 2)

Eski tarih: 27 Mart 2020

Yeni tarih: 7 Ağustos 2020

Sessiz Bir Yer 2 (A Quiet Place 2)

Eski tarih: 20 Mart 2020

Yeni tarih: Belirsiz

Adanış: Kutsal Kavga

 Eski tarih: 20 Mart 2020

Yeni tarih: 18 Aralık 2020

Açgözlü (Antlers)

Eski tarih: 22 Mayıs 2020

Yeni tarih: Belirsiz

Aslan: Hürkuş Kayıp Elmas

Eski tarih: 13 Mart 2020

Yeni tarih: Belirsiz

Yeni Mutantlar (The New Mutants)

Eski tarih: 3 Nisan 2020

Yeni tarih: Belirsiz

Malazgirt 1071

Eski tarih: 13 Mart 2020

Yeni tarih: 18 Eylül 2020

Hızlı ve Öfkeli 9 (Fast & Furious 9)

Eski Tarih: 22 Mayıs 2020 

Yeni tarih: Belirsiz

Müstakbel Damat

Eski tarih: 13 Mart 2020

Yeni tarih: Belirsiz

Escape Room 2 

Eski tarih: 4 Nisan 2020

Yeni tarih: 1 Ocak 2021

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