Matrix 4'ün senaryosundan ayrıntılar sızdı

Sinema tarihinin en çok etki yaratan bilim kurgu serilerinin başında gelen Matrix'in son filmi Kenau Reeves ve Carrie-Anne Moss gibi tanıdık yüzleri farklı biçimlerde yeniden beyazperdeye taşıyacak.

Independent Türkçe'nin We Got This Covered'dan aktardığı habere göre, filmin senaryosundan sızdığı iddia edilen detaylarda Matrix 4'ün Neo'nun insanlarla makineler arasında barışı sağlamasının 60 yıl sonrasında geçeceği belirtildi.