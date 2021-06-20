Matrix 4'ün senaryosundan ayrıntılar sızdı

"ORGANİK VE YAPAY YAŞAM ARASINDA ATEŞKES"

Her ne kadar Lana Wachowski'nin yönetmen koltuğunda oturacağı filmin detaylarına dair resmi açıklama olmasa da sızan bilgiler az da olsa filme dair fikir veriyor.

Giant Freakin Robot isimli internet sitesinde projeye yakın bir kaynağa dayandırılan haberde dördüncü filmin organik ve yapay yaşam arasındaki ateşkesin devam ettiği bir evrende geçeceği iddia edildi.