Matrix karakterlerinin isimleri ne anlama geliyor?

Matrix'in bir diğer önemli karakteri Trinity'nin ismiyse Hristiyan teolojisine atıf içeriyor. Teslis (üçleme) inancında tanrının üç ayrı kişiden oluştuğuna inanılıyor ve bunlar Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak ifade ediliyor.

Trinity'nin kendine bu ismi seçmesi karakterin gizemli doğasını yansıttığı gibi hem Matrix'teki hem de gerçek hayattaki çok yönlü yaşamına işaret ediyor. Neo'yu ölümden Trinity'nin döndürmesi de bu açıdan ismin dini içeriğine atıf barındırıyor.