Matrix karakterlerinin isimleri ne anlama geliyor?

18.05.2021 - 07:17
Sinema tarihinin en ses getiren bilimkurgu filmlerinin başında gelen Matrix'te Wachowski kardeşlerin karakterlere verdikleri isimlerin her birinin özel bir anlamı bulunuyor.
Independent Türkçe'nin Screen Rant'tan aktardığı habere göre Neo ismi "seçilmiş kişi" anlamına gelen İngilizce "The One" kelimesinin harflerinin değiştirilmiş bir versiyonu. Bununla birlikte ismin işaret ettiği "yeni" anlamı da karakterin Matrix evrenine giren yeni bir kişi olduğuna işaret ediyor.
Öte yandan Neo'nın akıl hocasının ismi Yunan mitolojisindeki düşler tanrısı Morpheus'tan geliyor. Düşler tanrısı Morpheus'un babası uyku tanrısı Hypnos. Tanrı Moprheus ailesiyle birlikte rüya evreninde yaşıyor ve bu mitolojik atıf Matrix'in simülasyon dünyasıyla paralel.
Filmde Morpheus'un Neo'ya seçenek olarak sunduğu kırmızı ve mavi hapın olduğu meşhur sahnedeki diyalogda rüya, uyku ve uyanma gibi kelimelerin kullanılması bu açıdan son derece sembolik.
Matrix'in bir diğer önemli karakteri Trinity'nin ismiyse Hristiyan teolojisine atıf içeriyor. Teslis (üçleme) inancında tanrının üç ayrı kişiden oluştuğuna inanılıyor ve bunlar Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olarak ifade ediliyor.
Trinity'nin kendine bu ismi seçmesi karakterin gizemli doğasını yansıttığı gibi hem Matrix'teki hem de gerçek hayattaki çok yönlü yaşamına işaret ediyor. Neo'yu ölümden Trinity'nin döndürmesi de bu açıdan ismin dini içeriğine atıf barındırıyor.
Ajan Smith'in ismi fazla alışıldık görünse de bunun geçerli bir sebebi var. Smith, Matrix'i kontrol eden ve köleleştirilmiş insanları hizada tutan makineler için uygulayıcı işlevi gören bir bilgisayar programı. Filmde Smith baskıcı sistemin temsilcisi ve suretsiz yönetimin ajanı olarak tasvir ediliyor.
Bu açıdan Smith'in sıradan ismi büyük sistemin küçük bir parçasını ve heteroseksüel beyaz erkekliği temsil ediyor.