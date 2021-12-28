Matrix mi Örümcek Adam mı? (Box Office Türkiye 24-26 Aralık 2021)

Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home), ikinci hafta sonunda 368 bin 924 seyirciyle Box Office Türkiye liderliğini sürdürürken, yılın merakla beklenen bir diğer filmi The Matrix Resurrections ise 226 bin 619 seyirciyle açılışını gerçekleştirdi. Örümcek Adam toplamda 1.5 milyon seyirciyi aştı.

Haberler 28.12.2021 - 09:47

Matrix mi Örümcek Adam mı? (Box Office Türkiye 24-26 Aralık 2021) - 1

Bir önceki hafta sonunda rekorlar eşliğinde gösterime giren Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home), ikinci hafta sonunda 368 bin 924 seyirciyle Box Office Türkiye hafta sonu listesinin zirvesindeki yerini korudu.


Matrix mi Örümcek Adam mı? (Box Office Türkiye 24-26 Aralık 2021) - 2

, gösterimdeki ilk on gününde yaklaşık 1,7 milyon seyirciye ulaştı.

Matrix mi Örümcek Adam mı? (Box Office Türkiye 24-26 Aralık 2021) - 3

Örümcek Adam pandeminin hemen öncesinde gösterime giren Eltilerin Savaşı'ndan bu yana 1,5 milyon seyirciyi aşmayı başaran ilk yapım oldu.


Matrix mi Örümcek Adam mı? (Box Office Türkiye 24-26 Aralık 2021) - 4

Yılın en merak edilen filmlerinden biri olan serinin üçüncü filmi Matrix Revolutions'dan tam 18 yıl sonra izleyiciyle buluşan The Matrix Resurrections ise 226 bin 619 seyirciyle açılışını gerçekleştirdi.


Matrix mi Örümcek Adam mı? (Box Office Türkiye 24-26 Aralık 2021) - 5

Film, böylelikle Spider-Man: No Way Home'un arkasında 2021'in en iyi açılış yapan 2. yapım olmuş oldu.

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