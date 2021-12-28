Matrix mi Örümcek Adam mı? (Box Office Türkiye 24-26 Aralık 2021)

Haberler 28.12.2021 - 09:47
Bir önceki hafta sonunda rekorlar eşliğinde gösterime giren Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home), ikinci hafta sonunda 368 bin 924 seyirciyle Box Office Türkiye hafta sonu listesinin zirvesindeki yerini korudu.
Film, gösterimdeki ilk on gününde yaklaşık 1,7 milyon seyirciye ulaştı.
Örümcek Adam pandeminin hemen öncesinde gösterime giren Eltilerin Savaşı'ndan bu yana 1,5 milyon seyirciyi aşmayı başaran ilk yapım oldu.
Yılın en merak edilen filmlerinden biri olan serinin üçüncü filmi Matrix Revolutions'dan tam 18 yıl sonra izleyiciyle buluşan The Matrix Resurrections ise 226 bin 619 seyirciyle açılışını gerçekleştirdi.
Film, böylelikle Spider-Man: No Way Home'un arkasında 2021'in en iyi açılış yapan 2. yapım olmuş oldu.