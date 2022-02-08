Matrix yapımcısından Warner Bros.'a dava

The Matrix Resurrections yapımcılarından Village Roadshow, gişede beklenen hasılatı elde edememelerinden filmin sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te gösterime girmesini gerekçe göstererek davacı oldu.

Haberler 08.02.2022 - 13:44

Matrix yapımcısından Warner Bros.'a dava - 1

The Matrix Resurrections yapımcılarından Village Roadshow, gişedeki başarısızlığı filmin sinemalarla eş zamanlı olarak HBO Max'te gösterime girmesine bağladı.


Matrix yapımcısından Warner Bros.'a dava - 2

Yapımcı Village Roadshow, Warner Bros. stüdyolarının HBO Max'e çekmek için The Matrix Resurrections'ın sinemalardaki gösterimini sabote ettiğini iddia ederek dava açtı.


Matrix yapımcısından Warner Bros.'a dava - 3

Dava dilekçesinde Warner Bros.'un serinin dördüncü bölümü olan 'The Matrix Resurrections'ı HBO Max'e koymayı seçmeden önce Village Roadshow'a danışmadığını ya da bildirimde bulunmadığını da savunuluyor.


Matrix yapımcısından Warner Bros.'a dava - 4

Film, bugüne kadar Amerika gişesinde sadece 148 milyon dolar hasılat elde etti.

Matrix yapımcısından Warner Bros.'a dava - 5

Son Matrix filmi Türkiye'de ise 504 bin seyirci tarafından izlenmişti.

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