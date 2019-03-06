Maya’ya ışık tutacak yeni keşif

Antik Maya uygarlığına ev sahipliği yapmış olan Meksika’da arkeologlar tarihi eserler barındıran yeni bir mağara keşfetti.
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Meksika'da bulunan Chichen Itza’daki piramitlerde Maya tarihine ışık tutacak arkeolojik eserler bulundu.
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Araştırmacı Guillermo de Anda, bu mistik mekânda keşfedilen bilimsel hazine değerinde seramikten yapılmış 7 tütsü brülörü ve başka nesnelerin bulunduğunu açıkladı.
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Bilim insanları, bu kalıntıların Antik Maya uygarlığının tarihine yeni bir bakış açışı kazandıracağını savunuyor.
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Mayaların bir kolu olan Itza halkının kim olduğu ve nereden geldiği araştırılacak.
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İlk yerleşim alanlarını M.Ö. 1000 yıllarında kuran Mayalar, M.S. 600’lü yıllarda medeniyetlerinin en parlak dönemini yaşadı. Maya şehirleri arasında Meksika’nın Yucatan Yarımadası, Belize ve Guatemala bulunuyor.