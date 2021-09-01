Mazhar Alanson'dan Ferhan Şensoy itirafı: Oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı

Usta sanatçı Ferhan Şensoy'un hayatını kaybetmesinin ardından Mazhar Alanson yayınladığı mesajda MFÖ'nün kuruluşunda Ferhan Şensoy'un önemini vurguladı. Alanson, "Kendisine Allah'tan rahmet ailesine sabırlar diliyor, hem şarkılar, hem kahkahalarla okuduğumuz kitapları, oyunları, oyunculuğu için çok teşekkür ediyorum. Ferhan'ın oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı" dedi.

01.09.2021 - 10:21

Mazhar Alanson'dan Ferhan Şensoy itirafı: Oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı - 1
Ferhan Şensoy'un ölümünün ardından MFÖ grubunun üyelerinden Mazhar Alanson bir mesaj yayınladı.


Mazhar Alanson'dan Ferhan Şensoy itirafı: Oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı - 2
71 yaşındaki sanatçı mesajında şu sözleri dile getirdi: "Devlet Tiyatrosu'nda çalışırken, İstanbul'a geldiğimde Fuat ile Özkan'ın, Ferhan Şensoy ile çalıştığını duydum. Hemen oyunu seyrettim. Nefis bir oyundu. Fuat ile Özkan'ın katkıları da çok iyiydi."


Mazhar Alanson'dan Ferhan Şensoy itirafı: Oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı - 3
"Oyun ve müzikler o kadar güzeldi ki bir daha seyrettim. Fuat'ın besteledigi 'Ey Gidi Tahran' ve 'Gam Yeme Sen Ey Süreyya' adlı şarkılara yeni söz yazdım. O şarkılardan biri 'Ele Güne Karşı' diğeri 'Yalnızlık Ömur Boyu' oldu."


Mazhar Alanson'dan Ferhan Şensoy itirafı: Oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı - 4
"Ferhan'ın oyunu olmasa bugün halka mal olmuş iki önemli şarkımızdan mahrum olacaktık."


Mazhar Alanson'dan Ferhan Şensoy itirafı: Oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı - 5
"Kendisine Allah'tan rahmet ailesine sabırlar diliyor, hem şarkılar, hem kahkahalarla okuduğumuz kitapları, oyunları, oyunculuğu için çok teşekkür ediyorum. Ferhan'ın oyunu olmasa, belki MFÖ olmayacaktı."

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