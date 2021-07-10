Megan Fox süper kahraman karakteri canlandırmak istiyor

Oyuncu Megan Fox, 2010 yılında yaşadıklarından bahsederek, “Doğru yaptığımı düşündüğüm şey için inanılmaz ağır bir bedel ödedim” dedi. Fox Marvel ya da DC karakterlerinden birini canlandırmak istediğini itiraf etti.

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10.07.2021 - 11:31





Megan Fox , InStyle dergisine samimi açıklamalarda bulundu. 2010 yılında Hollywood’da yaşanan kadına karşı şiddetten bahsettiği için topa tutulduğunu söyledi.

Amerikalı manken “Sonradan herkes durup bir düşündü ve yaptıklarından pişman olup bana hak verdi. Bense kendi içimde, derinlerde zırhımı kullanmak durumunda kaldım" dedi.





35 yaşındaki oyuncu "Doğru yaptığımı düşündüğüm şey için inanılmaz ağır bir bedel ödediğim bir süreçte çok güçlü olmam gerekiyordu” diye konuştu.





Fox, kariyer hedefleri arasında Marvel ya da DC karakterlerinden birini canlandırma hayali kurduğunu söyledi.

Bu tarz filmlerin büyük ödüller getirmediğini belirten oyuncu “Umrumda değil. Bana bir MTV ödülü versinler, lanet olası BAFTA’ya ihtiyacım yok” şeklinde konuştu.