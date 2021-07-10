Megan Fox süper kahraman karakteri canlandırmak istiyor

Oyuncu Megan Fox, 2010 yılında yaşadıklarından bahsederek, “Doğru yaptığımı düşündüğüm şey için inanılmaz ağır bir bedel ödedim” dedi. Fox Marvel ya da DC karakterlerinden birini canlandırmak istediğini itiraf etti.

10.07.2021 - 11:31

Megan Fox süper kahraman karakteri canlandırmak istiyor - 1
Megan Fox, InStyle dergisine samimi açıklamalarda bulundu. 2010 yılında Hollywood’da yaşanan kadına karşı şiddetten bahsettiği için topa tutulduğunu söyledi.

Megan Fox süper kahraman karakteri canlandırmak istiyor - 2
Amerikalı manken “Sonradan herkes durup bir düşündü ve yaptıklarından pişman olup bana hak verdi. Bense kendi içimde, derinlerde zırhımı kullanmak durumunda kaldım" dedi.

Megan Fox süper kahraman karakteri canlandırmak istiyor - 3
35 yaşındaki oyuncu "Doğru yaptığımı düşündüğüm şey için inanılmaz ağır bir bedel ödediğim bir süreçte çok güçlü olmam gerekiyordu” diye konuştu. 

Megan Fox süper kahraman karakteri canlandırmak istiyor - 4
Fox, kariyer hedefleri arasında Marvel ya da DC karakterlerinden birini canlandırma hayali kurduğunu söyledi.
Megan Fox süper kahraman karakteri canlandırmak istiyor - 5
Bu tarz filmlerin büyük ödüller getirmediğini belirten oyuncu “Umrumda değil. Bana bir MTV ödülü versinler, lanet olası BAFTA’ya ihtiyacım yok” şeklinde konuştu.

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER