Megan Fox yıldızlarla dolu The Expandibles kadrosuna katıldı

ABD'li oyuncu Megan Fox, başrolünde Slyvester Stallone, Jason Statham gibi aksiyon yıldızlarının yer aldığı The Expandibles (Cehennem Melekleri) kadrosuna katıldı. Serinin dördüncü filminin çekimleri ekimde başlayacak. Millennium Media başkanı Jeffrey Greenstein, "Film için Patlamış mısır eğlencesi garantili" dedi.

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01.09.2021 - 11:31

Aksiyon serisi The Expendables'ı yeni filmi için geri sayım başladı. Önceki üç bölümde yer alan Jason Statham, Dolph Lundgren, Randy Couture ve Sylvester Stallone, dördüncü bölümde rollerini yeniden üstlenmeye hazırlanıyorlar.

Dublörlükten yönetmenliğe geçiş yapan Scott Waugh'un (Need for Speed) yöneteceği filmde dörtlüye katılan isimler arasında Curtis 50 Cent Jackson, Megan Fox ve Tony Jaa yer alıyor. Prodüksiyonun ekim ayında başlaması planlanıyor.





Ayrıntılar gizli tutuluyor ama hikaye bir kez daha bir grup kıdemli paralı askere odaklanacak.

2010'ların başlarındaki ilk filmlerin odak noktası Stallone olsa da, kaynaklar bu kez Statham'ın en büyük silaha sahip olacağını söylüyor.

Fox ise kadın başrol olarak seriye heyecan verici bir yön getirecek.





Statham ayrıca, Kevin King Templeton'ın yanı sıra Millennium'dan Les Weldon, Yariv Lerner, Jeffrey Greenstein ve Jonathan Yunger'la birlikte yapımcılık yapıyor.





Lionsgate Motion Picture Group'un satın alma ve ortak yapım başkanı Jason Constantine yaptığı açıklamada, "Bu yıldızları sınırsız bir aksiyon filmi için bir araya getirmek çok eğlenceli. Yeni film çıtayı yükseltecek ve şimdiye kadarki en büyük, en çetin macera olacak” dedi. Millennium başkanı Jeffrey Greenstein ise filmle ilgili "Patlamış mısır eğlencesi garantili" dedi.

Beyazperde'nin haberine göre; Stallone ilk filmi yönetti ve senaryoyu David Callaham'la birlikte yazdı. 2010'da vizyona giren ilk film, 1980'lerin aksiyon filmlerindeki en büyük isimleri bir araya topladı ve onları güreş yıldızları, uluslararası dövüş sanatları yıldızları ve daha yeni aksiyon yıldızlarıyla bütünleştirdi. Üç filmin (diğerleri 2012 ve 2014'te sinemalarda gösterime girdi) dünya çapında 829 milyon dolardan fazla gelir elde etmesiyle seri, işe yarayan bir formül olduğunu ispatladı.