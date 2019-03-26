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Meghan Markle ve Prens Harry’nin aşkını anlatan filmden ilk kareler

ntv.com.tr

Meghan Markle ve Prens Harry’nin aşk hikayesini, ilişkilerinin perde arkasında yaşananları ele alan Harry & Meghan: A Royal Romance adlı filmden ilk fotoğraflar yayımlandı.

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    Meghan Markle ve Prens Harry’nin bu hallerini daha önce hiç görmediniz. Çünkü bu fotoğraflar Markle-Harry çiftinin filminden.

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    Gözde kraliyet çiftinin aşkını anlatan Harry & Meghan: A Royal Romance adlı filmden ilk kareler yayımlandı.

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    Prens Harry’yi canlandıran Charlie Field ve Meghan Markle’ı oynayan Tiffany Marie Smith’in ilk fotoğrafları paylaşıldı.

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    Lifetime kanalında yayınlanacak olan film, kraliyet çiftinin aşk hikayesini ele alacak.

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    Filmde, çiftin evliliğinin perde arkasında kalan kısmı, ailelerinin ve kültürlerinin kaynaşması, kraliyet gelenekleri ile kendi doğruları arasındaki dengeyi kurma çabaları konu ediliyor.

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    27 Mayıs’ta prömiyeri yapılacak olan filmde Prens William’ı Jordan Whalen, Kate Middleton’ın Laura Mitchell, Kraliçe Elizabeth’i Maggie Sullivun, Prens Philip’i Timothy Temple, Prens Charles’ı Charles Shaughnessy, Camilla Bowles’ı Deborah Ramsay canlandırıyor.

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