Meghan Markle ve Prens Harry’nin aşkını anlatan filmden ilk kareler
ntv.com.tr
Meghan Markle ve Prens Harry’nin aşk hikayesini, ilişkilerinin perde arkasında yaşananları ele alan Harry & Meghan: A Royal Romance adlı filmden ilk fotoğraflar yayımlandı.
-
1
Meghan Markle ve Prens Harry’nin bu hallerini daha önce hiç görmediniz. Çünkü bu fotoğraflar Markle-Harry çiftinin filminden.
-
2
Gözde kraliyet çiftinin aşkını anlatan Harry & Meghan: A Royal Romance adlı filmden ilk kareler yayımlandı.
-
3
Prens Harry’yi canlandıran Charlie Field ve Meghan Markle’ı oynayan Tiffany Marie Smith’in ilk fotoğrafları paylaşıldı.
-
4
Lifetime kanalında yayınlanacak olan film, kraliyet çiftinin aşk hikayesini ele alacak.
-
5
Filmde, çiftin evliliğinin perde arkasında kalan kısmı, ailelerinin ve kültürlerinin kaynaşması, kraliyet gelenekleri ile kendi doğruları arasındaki dengeyi kurma çabaları konu ediliyor.
-
6
27 Mayıs’ta prömiyeri yapılacak olan filmde Prens William’ı Jordan Whalen, Kate Middleton’ın Laura Mitchell, Kraliçe Elizabeth’i Maggie Sullivun, Prens Philip’i Timothy Temple, Prens Charles’ı Charles Shaughnessy, Camilla Bowles’ı Deborah Ramsay canlandırıyor.