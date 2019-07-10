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Meghan Markle yazar oluyor

Geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini dümnyaya getiren Meghan Markle ünlü moda dergisi Vogue'da yazarlık yapmaya hazırlanıyor.

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    Meghan Markle Vogue editörü Anna Wintour ile düzenli yazarlık konusunda anlaştı.


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    Sussex düşesi Meghan Markle'ın ünlü moda dergisi Vogue'da yazmak için görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.


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    Daily Mail'de yer alan haberde, Markle'ı ABD ve İngiltere yayınlarında düzenli olarak kendi hayır işleriyle ilgili yazı yazmak için Ama Clooney'in cesaretlendirdiği belirtildi.


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    Vogue editörü Anna Wintour'la görüşmeler yaptığı kaydedilen Markle'ın Prens Archie'yi doğurduktan sonra bir Kraliyet mensubu olarak düşük profil çizdiği ve Vogue yazıları sayesinde tekrar gündeme geldiği iddiası haberde yer aldı.
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