Meghan Markle yazar oluyor

Geçtiğimiz aylarda ilk bebeğini dümnyaya getiren Meghan Markle ünlü moda dergisi Vogue'da yazarlık yapmaya hazırlanıyor.
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Meghan Markle Vogue editörü Anna Wintour ile düzenli yazarlık konusunda anlaştı.
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Sussex düşesi Meghan Markle'ın ünlü moda dergisi Vogue'da yazmak için görüşmeler gerçekleştirdiği bildirildi.
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Daily Mail'de yer alan haberde, Markle'ı ABD ve İngiltere yayınlarında düzenli olarak kendi hayır işleriyle ilgili yazı yazmak için Ama Clooney'in cesaretlendirdiği belirtildi.
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Vogue editörü Anna Wintour'la görüşmeler yaptığı kaydedilen Markle'ın Prens Archie'yi doğurduktan sonra bir Kraliyet mensubu olarak düşük profil çizdiği ve Vogue yazıları sayesinde tekrar gündeme geldiği iddiası haberde yer aldı.