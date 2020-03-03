Meghan Markle'ın süper kahraman projesi

03.03.2020 - 09:02
Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladığı andan itibaren en çok konuşulanlar arasına girdiler. 31 Mart tarihi itibariyle Kraliyet Ailesi'den kesin olarak ayrılacak (Megxit) olan ikilinin geleceği merak konusu. Özellikle nasıl para kazanacakları. Özellikle Meghan Markle ile ilgili ilginç iddialara ortaya atılıyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre Meghan Markle, temsilcisi Nick Collins'den kendisine bir süper kahraman rolü bulmasını istedi. Collins Markle'a uygun bir rol bulmak için ünlü yapım şirketleriyle görüşmeler yaparken Disney ile ilgili başka bir iddia da basına yansıdı.