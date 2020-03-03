Meghan Markle'ın süper kahraman projesi

Prens Harry (35) ve dokuz aylık oğlu Archie ile Kanada’ya yerleşen Meghan Markle, 31 Mart'ta resmen gerçekleşecek 'Megxit' öncesi yeni proje çalışmalarına hız verdi. Sinemaya geri dönmeyi planlayan Markle'ın süper kahraman rolü istediği iddia edildi.

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03.03.2020 - 09:02

Prens Harry ve eşi Meghan Markle, İngiltere Kraliyet ailesindeki üst düzey görevlerinden çekildiklerini ve ekonomik olarak Kraliyet ailesinden bağımsızlıklarını kazanmak için çalışmaya başlayacaklarını açıkladığı andan itibaren en çok konuşulanlar arasına girdiler. 31 Mart tarihi itibariyle Kraliyet Ailesi'den kesin olarak ayrılacak (Megxit) olan ikilinin geleceği merak konusu. Özellikle nasıl para kazanacakları. Özellikle Meghan Markle ile ilgili ilginç iddialara ortaya atılıyor.

İngiliz basınında yer alan haberlere göre Meghan Markle, temsilcisi Nick Collins'den kendisine bir süper kahraman rolü bulmasını istedi. Collins Markle'a uygun bir rol bulmak için ünlü yapım şirketleriyle görüşmeler yaparken Disney ile ilgili başka bir iddia da basına yansıdı.

Markle'ın Disney Şirketi ile yardım amaçlı bir seslendirme için anlaşma imzaladığı ancak şimdi aynı firmanın sahip olduğu Marvel'in çekeceği bir süper kahraman filminde rol almak istediği belirtiliyor. Fakat, haberlere göre Disney bu konuda Markle ile aynı fikirde değil. İngiliz basınında yer alan haberlere göre ünlü firmanın Markle ile çalışmak konusundaki planları son derece sınırlı.

Disney, son günlerde tartışmalı konuların odağında olduğu için Meghan Markle ile çalışmaya çok da sıcak bakmıyor. Adını vermek istemeyen bir film yapımcısı bu konudaki yaklaşımı "Meghan'ın Disney'e, Disney'in Meghan'a olduğundan daha fazla ihtiyacı var" diye konuştu.

Markle ile ünlü firmanın birlikte çalışmak için anlaşma imzaladığı haberleri de yalanlandı. Firma yetkilileri "Sadece seslendirme için bir anlaşma yaptık" diye konuştu. Markle'ın temsilcisi aracılığıyla bir dizi Hollywood yapımcısıyla görüşmelerini sürdürdüğü belirtiliyor.