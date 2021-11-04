Meksika’ya rağmen Orta Amerika'ya ait 17 tarihi eser Fransa'da açık artırma ile satıldı

Meksika Kültür Bakanlığı'nın tüm girişimlerine rağmen Fransız Artcurial şirketi Aztek, Maya, Mixtec, Colima ve Nayarit gibi Meksika ve Orta Amerika'ya ait 26 parça tarihi eserden 17'sini açık artırma ile 66 bin euroya sattı.