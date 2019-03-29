Mel Gibson, Deli ve Dahi filminin gösterilmesini istemiyor
Mel Gibson'lı The Professor and The Madman (Deli ve Dahi) hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.
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Mel Gibson ve Sean Penn'in başrolünde yer aldığı ve ülkemizde "Deli ve Dahi" adıyla vizyondaki yerini almaya hazırlanan The Professor and The Madman filmiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre Mel Gibson filmin izleyicileriyle buluşturulmasından yana değildi.
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2beyazperde'nin haberine göre; filmin yapımcılığını üstlenen Voltage Pictures ile Mel Gibson arasında 2017 yılında başlayan soğuk savaş, tarafların davalık olmasına neden oldu. Yapım şirketinin anlaşmaya uymadığını ve kağıt üzerinde karar verilen bütçe, seçilen lokasyonların sağlanması ve filmin tamamlanmış versiyonu ile ilgili Gibson'ın film şirketi olan Icon ile varılan anlaşmanın bozulduğu belirtildi.
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3Ayrıca filmin henüz onaylanmamış bir versiyonu geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde Voltage tarafından pazarlamaya çıkarılmıştı. Gibson'ın ise olayların başlangıcından beri filmin haklarını yeniden elde edebilmek için uğraş verdiği ifade edildi.
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4Ancak söylenenlere göre Gibson, yapılan ilk sözleşmede anlaşmaya varılan bütçenin çok daha üstüne çıkmak istediği için olaylar bu raddeye vardı. Tüm bunların ardından filmin yönetmeni Farhad Safinia'nın, Voltage Pictures'a dava açtığı ve filmle ilgili gerçekleştiremedikleri her şeyin sorumlusunun yapım şirketine bağlı olduğunu belirten bir açıklama yapıldığı bildirildi. Ancak hakları Voltage Pictures'da olan filmin dağıtılmasına engel olunamadı.
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Yıldız oyuncuların yer aldığı Deli ve Dahi, Oxford İngilizce Sözlüğü'nün yaradılışının gerçek hikayesini konu ediyor. Professor James Murray, gerçekleştirmek istediği proje için gecesini gündüzüne katarak çalışmaktadır. Onun amacı, Oxford İngilizce Sözlüğü'nün on bin kelimelik ilk baskısını hayata geçirmektir. Çalışmalarını sürdürdüğü sırada Murray’in eline akıl hastanesinden büyük bir çalışma geçer. Çok tehlikeli hastaların konulduğu bir akıl hastanesinde yatmakta olan Dr. W.C. Minor, profesöre 10,000 kelimelik bir çalışma gönderir. Minor’un gönderdiği bu liste, ikilinin yollarının kesişmesine neden olur. Deli ve Dahi filmi Türkiye'de izleyicileriyle 29 Mart'ta buluşacak.