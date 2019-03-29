Mel Gibson, Deli ve Dahi filminin gösterilmesini istemiyor

1 Mel Gibson ve Sean Penn'in başrolünde yer aldığı ve ülkemizde "Deli ve Dahi" adıyla vizyondaki yerini almaya hazırlanan The Professor and The Madman filmiyle ilgili yeni bir iddia ortaya atıldı. Söylentilere göre Mel Gibson filmin izleyicileriyle buluşturulmasından yana değildi.

luşacak. Deli ve Dahi fragmanı

2 beyazperde'nin haberine göre; filmin yapımcılığını üstlenen Voltage Pictures ile Mel Gibson arasında 2017 yılında başlayan soğuk savaş, tarafların davalık olmasına neden oldu. Yapım şirketinin anlaşmaya uymadığını ve kağıt üzerinde karar verilen bütçe, seçilen lokasyonların sağlanması ve filmin tamamlanmış versiyonu ile ilgili Gibson'ın film şirketi olan Icon ile varılan anlaşmanın bozulduğu belirtildi.

3 Ayrıca filmin henüz onaylanmamış bir versiyonu geçtiğimiz yıl Cannes Film Festivali'nde Voltage tarafından pazarlamaya çıkarılmıştı. Gibson'ın ise olayların başlangıcından beri filmin haklarını yeniden elde edebilmek için uğraş verdiği ifade edildi.

4 Ancak söylenenlere göre Gibson, yapılan ilk sözleşmede anlaşmaya varılan bütçenin çok daha üstüne çıkmak istediği için olaylar bu raddeye vardı. Tüm bunların ardından filmin yönetmeni Farhad Safinia'nın, Voltage Pictures'a dava açtığı ve filmle ilgili gerçekleştiremedikleri her şeyin sorumlusunun yapım şirketine bağlı olduğunu belirten bir açıklama yapıldığı bildirildi. Ancak hakları Voltage Pictures'da olan filmin dağıtılmasına engel olunamadı.



