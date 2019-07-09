Melania Trump heykeli şaka mı gerçek mi?

1 ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump'ın dünyaya geldiği Sloven köyünde yükselen heykeli 21. yüzyılın yeni sanatsal paradoksu haline geldi. Kocasının ABD Başkanı olarak yemin ettiği törende giydiği mavi elbise dışında eski top model Melania Trump'ı çağrıştıran bir yanı olmayan ağaç gövdesi üzerindeki ahşap heykel, görenlere 'şaka mı, ciddi mi' dedirtiyor.

2 Bunun yanıtını ne heykeli sipariş eden ABD'li kavramsal sanatçı Brad Downey ne de sunumunu yapan sanat galerisi verebiliyor. Asıl işi, bir inşaat şirketinde hendek kazıp boru döşemek olan yerel sanatçı Ales Zupevc ise canlı bir ağacı testereyle keserek şekillendirdiği heykel için Melania Trump'ın 'gelip görmesi halinde hoşuna gidebileceği' görüşünde.

3 ABD'nin Kentucky eyaletinde doğmuş olan ve toplum içinde şaka performanslarıyla tanınan Downey, The Washington Post gazetesinin yönelttiği sorular üzerine, Melania Trump yontusunun gayet ciddi olduğunu söyledi. Arkasında yatan fikri, ABD first ladysi ile aynı kasabada aynı zamanda doğan bir sanatçı bularak aynı köklerden gelen iki yaşamın nasıl bambaşka yönlere saptığını göstermek olarak açıkladı.

4 Ljubljana'daki Match Galerisi, Downey'nin siyasi yapıtlar da içeren sergisi için hazırladığı tanıtımda bu heykelden "Belki toplum içinde yapılan bir şaka, belki de değil. Kimbilir?" diye söz etti.





5 Bu soruyu Berlin merkezli küratör Lukas Feireiss şöyle değerlendirdi: "Bence güzel yanı, kimsenin yanıt verememesi: Ciddi mi yoksa şaka mı? Yapıtın gücü bu muğlaklıktan, hangisi olduğunu bizim kestirememizden geliyor. Gücünü her zaman buradan alacak."







6 Sputnik'in haberine göre; aynı köklerden başka paylaştıkları şey olmayan Ales Zupevc ile Melania Trump'ın aynı ayda (Nisan 1970) aynı hastanede doğduğunu aktaran Downey, ikincisiyle ilgili yapıt için ilkine gittiğini, zira akademisyen ya da ünlü bir sanatçı istemediğini, testereyle biçmeye uygun dokunuşu verecek bir hobi sahibini tercih ettiğini belirtti.





7 Testereyle şekillendirmenin kendisinin tercihi olduğunu vurgularken 'güzelliği tamamlayacak siyasi saldırganlık istediği' açıklamasını getiren ABD'li sanatçı, şunları söyledi: "Yan uğraş olarak sanat yapan işçi sınıfından bir adamın izlerini takip etmek istedim. Bu adam hep kendi kendine sanatla uğraşmış. Ünlü bir sanatçı olmak için yapmamış bunu. Bence bu çekici ve dürüsttü, akademi tarafından yozlaştırılmamıştı.





8 Downey'nin çektiği belgesel filmde, Zupevc, işler yoğun olduğunda haftada 7 gün çalıştığını, bazen dizlerine kadar çamura batmış halde boru ve kablo döşediğini anlatırken iyi vakit geçirmek için kendi kendine ahşaptan baykuş, kadın garson gibi figürler şekillendirmeyi öğrendiğini anlattı.







9 Geçen yılın sonunda evini basan sanatçıların kendisine Trump'ın yemin töreninden mavi ceket giymiş ve kalabalığa el sallayan Melania'nın fotoğrafını gösterdiğini aktaran Zupevc, first lady için "Ondan hoşlandım, mütevazi, basit bir kadın" diyerek ekledi: "Ama kabul edelim ki benim hiçbir şeyim yokken o Amerika'nın yarısına sahip."





