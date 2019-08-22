Meme kanseriyle mücadele eden kadının güzelliği ve cesaretini gösteren proje
Amerikalı fotoğrafçı Mandy Parks'ın sosyal medyada çok ses getiren yeni projesi, meme kanseriyle mücadele eden Charlie Johnson’ın eşi tarafından saçları kesilerek tedaviye hazırlanma anını tüm duygusal boyutuyla gözler önüne seriyor.
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Amerkalı fotoğrafçı Mandy Parks, meme kanseriyle mücadele eden bir kadının güzelliğini ve cesaretini gözler önüne seren bir çalışmaya imza attı.
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2Fotoğraflar, Kelsey Johnson’ın eşi Charlie’nin saçlarını kesme anını gösteriyor.
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Çiftin en duygusal anlarını sergileyen proje, sosyal medyada yayınlanınca büyük bir etkileşim aldı.
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Kemoterapi, hastaların saçlarını, kaşlarını ve kirpiklerini kaybetmelerine yol açabiliyor. Dolayısıyla pek çok kanser hastası, kemoterapiye başlamadan önce saçlarını kısa keserek değişime hazırlanıyor.
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Kelsey ve Charlie’nin durumunda, birbirlerine duydukları yakınlığın görünüşe bağlı olmadığı açık. Onların arasındaki bağ, görüntünün sadece çok küçük bir oyuncu olduğunun bir kanıtı.
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İşte, Mandy Parks’ın gözünden meme kanseriyle mücadele eden çiftin duygusal anları...
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