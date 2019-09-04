Merakla beklenen Joker filmi eleştirmenleri ikiye böldü
Başrolünde Joaquin Phoenix'in yer aldığı Joker filmi için eleştirmenler ikiye bölündü. Kimi filmi yerden yere vururken kimi ise övgüyle bahsetti. İşte Joker filmine eleştirmenlerden ilk yorumlar...
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1DC Comics karakteri Joker'in ortaya çıkış hikayesini anlatan yeni film Joker'e eleştirmenlerden ilk yorumlar geldi.
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2Guardian gazetesi "mükemmel bir şekilde cesur", Total Film ise "meydan okuyan ve tahrip edici" ifadelerini kullandı.
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3Başroldeki Joaquin Phoenix'in performansı için "dehşetli", "büyüleyici" ve "parmak ısırtan" yorumları yapılıyor. Fakat bir diğer eleştirmene göre film "Agresif ve muhtemelen sorumsuz bir manyaklıkla" eleştiriliyor.
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4Time dergisinden Stephanie Zacharek, "Yönetmen Todd Phillips bize kültürümüzün boşluğu hakkında bir film izlettiğini düşünmemizi istiyor olabilir" diyor ve ekliyor: "Ama bize bunun çok ilkel bir örneğini sunuyor."
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5IGN sitesinden Jim Vejvoda, Phoenix'in de "sürükleyici ve adanmış performansıyla" Oscar'ı hak ettiğini söylüyor.
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6Londra'daki Evening Standard gazetesinden David Sexton ise "Phoenix'in sarsıcı performansı Oscar adaylığının garantisi" diyor.
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7Film eleştirmeni Glenn Kenny filmi "kötücül bir çöplük" olarak nitelendiriyor, filmin ödlek ve kendini beğenmiş olduğunu savunuyor.
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8Warner Bros. ise dağıtımcısı olduğu film için "Orijinal bir başlangıç öyküsü" diyor.
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Fragman sadece birkaç gün içinde 25 milyon defa izlenen film Türkiye'de 4 Ekim 2019'da vizyona girecek.