Merakla beklenen Joker filmi eleştirmenleri ikiye böldü

1 DC Comics karakteri Joker'in ortaya çıkış hikayesini anlatan yeni film Joker'e eleştirmenlerden ilk yorumlar geldi.







2 Guardian gazetesi "mükemmel bir şekilde cesur", Total Film ise "meydan okuyan ve tahrip edici" ifadelerini kullandı.







3 Başroldeki Joaquin Phoenix'in performansı için "dehşetli", "büyüleyici" ve "parmak ısırtan" yorumları yapılıyor. Fakat bir diğer eleştirmene göre film "Agresif ve muhtemelen sorumsuz bir manyaklıkla" eleştiriliyor.







4 Time dergisinden Stephanie Zacharek, "Yönetmen Todd Phillips bize kültürümüzün boşluğu hakkında bir film izlettiğini düşünmemizi istiyor olabilir" diyor ve ekliyor: "Ama bize bunun çok ilkel bir örneğini sunuyor."







5 IGN sitesinden Jim Vejvoda, Phoenix'in de "sürükleyici ve adanmış performansıyla" Oscar'ı hak ettiğini söylüyor.







6 Londra'daki Evening Standard gazetesinden David Sexton ise "Phoenix'in sarsıcı performansı Oscar adaylığının garantisi" diyor.





7 Film eleştirmeni Glenn Kenny filmi "kötücül bir çöplük" olarak nitelendiriyor, filmin ödlek ve kendini beğenmiş olduğunu savunuyor.







8 Warner Bros. ise dağıtımcısı olduğu film için "Orijinal bir başlangıç öyküsü" diyor.



