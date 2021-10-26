Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı

Haberler - İHA - DHA 26.10.2021 - 11:57 | Son Güncelleme : 26.10.2021 - 12:08
AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK
Mersin Üniversitesi tarafından açık hava müzesi projesi altyapı çalışmaları da başladı. Höyüğü vatandaşların ziyaretine açacak proje için Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan onay çıktı
"HER KATMAN FARKLI BİR DÖNEM"
Höyükte her katmanın farklı bir döneme işaret ettiğini belirten Caneva, şunları söyledi:
"Yumuktepe, çok önemli bir yerleşim alanı. Höyüğün özelliği, kesintisiz yerleşim alanı olması. Milattan önce 7 binde başlıyor ve Ortaçağ'a 14'üncü yüzyıla kadar devam ediyor. Bu çok özel bir durum. Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış. Katman katman farklı tarihlere ait duvarlar ortaya çıkıyor."
“BU, OĞUM GİBİ”
29 yıl boyunca kesintisiz olarak gelip Yumuktepe’de kazı yapan ve artık bu yıl emekliye ayrılacak olan Caneva, bunca yılın ardından kazıyı bırakacağı için duygulandı.
Duygularını anlatırken gözleri yaşaran Caneva, “Bu, oğlum gibi. Çok üzülüyorum tabii, fakat benim için zaman geldi. Ben yaşlandım. Bir de gençler var, onlar devam edecek. Dikkat etsinler, burası çok önemli bir yer. Arkeopark için devam edeceğim. Kazılara aynı ekip devam edecek ama gençleştirilecek. Şimdi onlara bırakıyorum ben” dedi.