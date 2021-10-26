Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı

Mersin'de geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan Yumuktepe Höyüğü'nü açık hava müzesine dönüştürecek proje için Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan onay çıktı.

Haberler - İHA - DHA 26.10.2021 - 11:57 | Son Güncelleme : 26.10.2021 - 12:08

Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 1
Mersin Üniversitesi'nin projesiyle Toroslar ilçesindeki Yumuktepe Höyüğü'nde, bu yıl 2 ayrı noktada kazı çalışmaları yapıldı. Lecce Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Isabella Caneva başkanlığındaki 25 kişilik ekiple 2,5 ay süren çalışmalarla yapılan kazılarda sona gelindi.
Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 2
Geçmişi 9 bin yıl öncesine dayanan höyükte Neolitik, Kalkolitik, Tunç ve Bizans dönemi katmanlarında özenle çalışılıyor. Ekim ayı sonunda bitecek olan kazılar bu yıl ilk kez höyüğün doğu kısmında yoğunlaştı.
Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 3

AÇIK HAVA MÜZESİ OLACAK

Mersin Üniversitesi tarafından açık hava müzesi projesi altyapı çalışmaları da başladı. Höyüğü vatandaşların ziyaretine açacak proje için Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan onay çıktı

Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 4
Çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunan kazı başkanı Prof. Dr. Isabella Caneva, Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan onay çıktığını ve projeden memnun olduğunu ifade ederek, "Mersin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. İpek Durukan tarafından hazırlanan bir proje. Tepenin yuvarlak şekli kalacak, koruma amaçlı kabuk şeklinde üzeri kapatılacak. Yumuktepe çok önemli bir tarihi mekan. Kazılar bitiyor. Verilen onayla birlikte artık buranın önemi daha da arttı. Vatandaşlar buraya gelerek tarihe tanıklık edebilecek" diye konuştu.
Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 5

"HER KATMAN FARKLI BİR DÖNEM"

Höyükte her katmanın farklı bir döneme işaret ettiğini belirten Caneva, şunları söyledi:

"Yumuktepe, çok önemli bir yerleşim alanı. Höyüğün özelliği, kesintisiz yerleşim alanı olması. Milattan önce 7 binde başlıyor ve Ortaçağ'a 14'üncü yüzyıla kadar devam ediyor. Bu çok özel bir durum. Birçok farklı medeniyete ev sahipliği yapmış. Katman katman farklı tarihlere ait duvarlar ortaya çıkıyor."

Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 6

“BU, OĞUM GİBİ”

29 yıl boyunca kesintisiz olarak gelip Yumuktepe’de kazı yapan ve artık bu yıl emekliye ayrılacak olan Caneva, bunca yılın ardından kazıyı bırakacağı için duygulandı.

Duygularını anlatırken gözleri yaşaran Caneva, “Bu, oğlum gibi. Çok üzülüyorum tabii, fakat benim için zaman geldi. Ben yaşlandım. Bir de gençler var, onlar devam edecek. Dikkat etsinler, burası çok önemli bir yer. Arkeopark için devam edeceğim. Kazılara aynı ekip devam edecek ama gençleştirilecek. Şimdi onlara bırakıyorum ben” dedi.

Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 7
Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 8
Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 9
Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 10
Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 11
Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 12
Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 13
Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 14
Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 15
Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 16
Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 17
Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 18
Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 19
Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı - 20

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