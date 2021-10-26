Mersin Yumuktepe'nin açık hava müzesi olması için onay çıktı

“BU, OĞUM GİBİ”

29 yıl boyunca kesintisiz olarak gelip Yumuktepe’de kazı yapan ve artık bu yıl emekliye ayrılacak olan Caneva, bunca yılın ardından kazıyı bırakacağı için duygulandı.

Duygularını anlatırken gözleri yaşaran Caneva, “Bu, oğlum gibi. Çok üzülüyorum tabii, fakat benim için zaman geldi. Ben yaşlandım. Bir de gençler var, onlar devam edecek. Dikkat etsinler, burası çok önemli bir yer. Arkeopark için devam edeceğim. Kazılara aynı ekip devam edecek ama gençleştirilecek. Şimdi onlara bırakıyorum ben” dedi.