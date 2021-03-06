Mersin'de deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı

Mersin'in Mezitli ilçesinde, Soli Pompeipolis Antik Kenti'ndeki limanın bir bölümü, deniz suyunun çekilmesiyle görünür hale geldi.

06.03.2021 - 08:29

Mersin'de deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı - 1
Mezitli Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, milattan sonra 2. ve 3. yüzyıllar arasında önemli bir liman kenti olduğu ortaya çıkan Soli Pompeipolis Antik Kenti'nin yakınındaki denizde çekilme oluştu.

Mersin'de deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı - 2
Suların çekilmesiyle antik kentin limanına ait olduğu değerlendirilen taşlar görünür hale geldi, mendirekler, iskele ve dalgakıranlar da deniz yüzeyinin üzerine çıktı.

Mersin'de deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı - 3
Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan da antik kente giderek limanın yer aldığı bölgede incelemede bulundu.

Mersin'de deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı - 4
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarhan, "Küçük bir oranda çekilme dahi olsa tarihi liman kalıntılarını suyun yüzeyine çıkarmaya yetti. Soli Pompeipolis'in limanı, Akdeniz'de izleri olan tek liman. Doğu ve Batı mendireğinin uçları ile tarihi taşların su yüzeyinde olduğunu görüyoruz. Bu limanı ortaya çıkarmak gerekiyor." ifadesini kullandı.

Mersin'de deniz çekildi, antik liman ortaya çıktı - 5

Tarhan, antik limanın gün yüzüne çıkarılabilmesi için destek beklediklerini kaydetti.

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