Meryem Uzerli ile Halle Berry aynı projede

Meryem Uzerli, Oscarlı yıldız Halle Berry’nin hem yönetip hem oynayacağı filmde rol alacak.
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Türkiye'de Hürrem Sultan rolüyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, Halle Berry ile aynı filmde buluştu.
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Geçtiğimiz günlerde ABD'nin yolunu tutan Uzerli, burada dünyaca ünlü yapımcı Jonathan Fuhrman ile buluştu.
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Uzerli, başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran John Wick film serisinin yapımcısı Fuhrman ile fotoğrafını paylaştı.
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Uzerli, Jonathan Fuhrman'ın yapımcılığını üstleneceği Bruised filminin kadrosuna dahil olacak.
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Filmin yönetmenliğini ise Oscar ödüllü aktris Halle Berry üstlenecek. 36 yaşındaki Uzerli, filmin başrolünü de üstlenecek olan Berry ile oynayarak Hollywood'un kapısını aralayacak.