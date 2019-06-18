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Meryem Uzerli ile Halle Berry aynı projede

Meryem Uzerli, Oscarlı yıldız Halle Berry’nin hem yönetip hem oynayacağı filmde rol alacak.

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    Türkiye'de Hürrem Sultan rolüyle yıldızı parlayan Meryem Uzerli, Halle Berry ile aynı filmde buluştu.


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    Geçtiğimiz günlerde ABD'nin yolunu tutan Uzerli, burada dünyaca ünlü yapımcı Jonathan Fuhrman ile buluştu.


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    Uzerli, başrolünde Keanu Reeves'in yer aldığı ve tüm dünyada izlenme rekorları kıran John Wick film serisinin yapımcısı Fuhrman ile fotoğrafını paylaştı.


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    Uzerli, Jonathan Fuhrman'ın yapımcılığını üstleneceği Bruised filminin kadrosuna dahil olacak.


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    Filmin yönetmenliğini ise Oscar ödüllü aktris Halle Berry üstlenecek. 36 yaşındaki Uzerli, filmin başrolünü de üstlenecek olan Berry ile oynayarak Hollywood'un kapısını aralayacak.
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