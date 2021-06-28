Metropolis Antik Kenti kazıları yeniden başladı

28.06.2021 - 11:21
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın izin ve katkılarıyla devam eden, Sabancı Vakfı tarafından desteklenen Metropolis Antik Kenti kazı çalışmaları, 31. yılında tarihin sırlarını aydınlatıyor. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Serdar Aybek başkanlığında başlayan bu yılın kazı çalışmalarında kente ait su yapıları ve kilise gibi kamusal ve dini alanların araştırılmasına devam edilecek.
“Ana Tanrıça Kenti” olarak bilinen Metropolis Antik Kenti kazı çalışmalarında yeni keşfedilen 2 sarnıcın da ortaya çıkarılması ve böylece birbiriyle bağlantılı toplam 4 sarnıçtan oluşan su depolama kompleksinin gün yüzüne çıkarılması hedefleniyor.
GÖSTERİŞLİ KADIN HEYKELİ HEYECAN YARATTI
2021 sezonu kazılarının ilk günlerinde Metropolis’in Roma Dönemi’nde genişletilen şehir merkezinde yer alan ve yeni keşfedilen bir kamu yapısı içinde mermerden yontulmuş üstün sanat düzeyine sahip bir kadın heykeli bulundu. Gösterişli elbisesi ve üzerindeki mantosu ile elit bir kadını tasvir eden heykelin ilk incelemeler sonucunda antik heykeltıraşlık sanatının klasik çağında meşhur bir heykeltıraş tarafından yapılan önemli bir eserden esinlenilerek, MS 1-2. yüzyıllarda yaşamış Metropolisli bir aristokrat kadın için yaptırıldığı düşünülüyor.
ARAPLITEPE KİLİSESİ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILACAK
Metropolis’in son dönemlerinde bölgenin önemli dini merkezlerinden biri olduğunu gösteren ve bugüne kadar kapsamlı bir şekilde araştırılmayan Araplıtepe mevkiindeki Geç Roma Dönemi kilise yapısında, 2021 yılında ilk çalışmalar başlayacak.
METROPOLİS MOZAİKLERİ TEMİZLENEREK ZİYARETE AÇILACAK
Metropolis’te bulunan oldukça iyi korunmuş ve geniş alanlara yayılmış durumdaki mozaiklerin temizlenmesi çalışmaları da sürdürülecek. Mozaiklerin yüzeyinde zamanla oluşan kireç tabakalarının temizlenmesi ile zengin renk ve desen çeşitliliğinin ortaya çıkarılması hedefleniyor.
METROPOLİS'İN ÖNEMİ NE?
1990 yılından bu yana sürdürülen kazılarla gün yüzüne çıkarılmaya çalışılan Metropolis Antik Kenti, İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Yeniköy ve Özbey mahalleleri arasında yer alıyor. Metropolis’in tarihi, kentin yakınlarındaki Geç Neolitik Çağı ilk yerleşim izlerinden Klasik Çağ'a, Helenistik Çağ'dan Roma ve Bizans dönemlerine, Beylikler ve Osmanlı tarihine kadar uzanıyor.
Bugüne kadar yapılan kazılar sonunda Helenistik Döneme ait Tiyatro, Bouleuterion (Meclis Binası), Stoa (Sütunlu Galeri) ile Roma İmparatorluğu Dönemi'nde inşa edilen iki Hamam Yapısı, Hamam ve Palaestra (Spor Alanı) Kompleksi, Mozaikli Salon, Peristil Ev, Dükkânlar, Genel Tuvalet, Cadde ve Sokaklar gibi antik kent dokusunu oluşturan yapılar ve mekânlar bulundu.
Ayrıca bu mekânların kazı çalışmaları sırasında seramik, sikke, cam, mimari parçalar, figürler, heykeller, kemik ve fildişi eserler ve birçok maden buluntudan oluşan 11 binin üzerinde tarihi eser gün yüzüne çıkartıldı.
Kazılarda elde edilen eserler, İzmir Arkeoloji Müzesi, İzmir Tarih ve Sanat ile Selçuk Efes müzelerinde sergileniyor.