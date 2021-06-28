Metropolis Antik Kenti kazıları yeniden başladı

GÖSTERİŞLİ KADIN HEYKELİ HEYECAN YARATTI

2021 sezonu kazılarının ilk günlerinde Metropolis’in Roma Dönemi’nde genişletilen şehir merkezinde yer alan ve yeni keşfedilen bir kamu yapısı içinde mermerden yontulmuş üstün sanat düzeyine sahip bir kadın heykeli bulundu. Gösterişli elbisesi ve üzerindeki mantosu ile elit bir kadını tasvir eden heykelin ilk incelemeler sonucunda antik heykeltıraşlık sanatının klasik çağında meşhur bir heykeltıraş tarafından yapılan önemli bir eserden esinlenilerek, MS 1-2. yüzyıllarda yaşamış Metropolisli bir aristokrat kadın için yaptırıldığı düşünülüyor.