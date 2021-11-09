Metropolis Antik Kenti'nde mozaikli kamusal yapı ve kent meydanına ait izler bulundu

2021 yılının bir başka önemli konusu ise Araplıtepe Kilisesi’nde ilk sistemli çalışmaların başlaması oldu. Metropolis’in son dönemlerinde bölgenin önemli dini merkezlerinden biri olduğunu gösteren ve bugüne kadar kapsamlı bir şekilde araştırılmayan Araplıtepe mevkiindeki Orta çağ Kilisesinin olduğu alanda, kilise inşası öncesinde bir Helenistik yapı hatta bir tapınak olduğuna dair olasılıklar bulunuyor.

YENİ BİR MOZAİKLİ YAPI BULUNDU

Batı Anadolu’da Antik dönemdeki kent dokusu hissedilerek gezilebilecek alanlardan biri olan Metropolis’te bulunan etkileyici yapıdaki mozaikler de 2021 yılında ortaya çıkarılan heyecan verici çalışmalar arasında yer aldı. Yeni bulunan mozaikli yapının yine bu yıl ortaya çıkan çok sayıda küçük eserle birlikte temizleme çalışmaları bittikten sonra son derece etkileyici görüntülere sahne olması bekleniyor.

Metropolis Antik Kenti'nin UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’ne adaylığı için çalışmalardevam ediyor.