Metropolis'teki 'aşk' 1800 yıl sonra yeniden yüzünü gösterdi

Metropolis'in milattan önce 3. yüzyıl başlarından itibaren canlandığını, bu canlılığın kültürel anlamda da kendini gösterdiğini belirten Aybek, "Metroporolis'te, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Tarih Kurumu desteğiyle 12 ay çalışma fırsatı bulduk. Kazı çalışmalarımız yanında koruma ve restorasyon çalışmaları da devam ediyor. Geniş alanlarda inşa edilmiş mozaikleriyle dikkati çeken bir kent. Biz de mozaiklerde konservasyon uygulamalarını gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

Konuk evi olduğunu tahmin ettikleri bir alanda da restorasyon yaptıklarını anlatan Aybek, şu bilgileri verdi:

"Metropolis için bilinen bir mozaik restorasyonu gerçekleştirildi. 1990'lı yıllarda bu mozaik ortaya çıkarılmıştı ama yeni gelişen koruma uygulamaları ve modern yöntemlerin burada da uygulama zamanı gelmişti. 2021 yılında uzman restoratör arkadaşların da katkılarıyla Metropolis'teki bu önemli mozaikleri tekrar ve daha iyi şekilde görünür, korunur hale getirmeye çalışıyoruz."