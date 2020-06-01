Mevlana Müzesi 2,5 ay sonra kapılarını yeniden açtı
Konya'da corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında 2,5 aydır kapalı kalan Mevlana Müzesi, sema gösterisi ile ziyarete açıldı.
Abone ol
Paylaş
DHA 01.06.2020 - 13:13
Syönelik alınan tedbirler kapsamında 18 Mart'ta ziyarete kapanan Konya’daki Mevlana Müzesi, bugün yeniden açıldı.
Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak ve Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın da katıldığı açılışta Kültür Turizm Bakanlığı Türk Tasavvuf Müziği Topluluğu, sema gösterisi yaptı. Gösterinin ardından Mevlana’nın mezarı başında dua edildi. Müzeyi ziyarete gelenler Mevlana’ya yeniden kavuşmanın huzuruyla mutlu olduklarını dile getirdi.
Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, 2,5 ay sonra yeniden Mevlana’nın huzurunda olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Virüs sebebiyle 2,5 ay sonra hamdolsun, Rabbime şükür ki türbenin kapıları yeniden açıldı. Biz yaşımız gereği ancak pazar günleri niyaz penceresi tarafından dualarımızı yaptık bütün dünya için, sağlık çalışanları için ve şifa bekleyenler için. Bugün de Rabbim nasip etti içeriye girdik ve duamızı yaptık. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız çok büyük rol üstlendi. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.
Web sitemizdeki çerezleri (cookie) kullanıcı deneyimini artıran teknik özellikleri desteklemek için kullanıyoruz.
Aynı zamanda analitik çerezler de kullanıyoruz. Çerezleri reddetmek istiyorsanız detaylı bilgi için tıklayınız.