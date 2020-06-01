Mevlana Müzesi 2,5 ay sonra kapılarını yeniden açtı

Mevlana'nın 22'nci kuşak torunu Esin Çelebi Bayru, 2,5 ay sonra yeniden Mevlana’nın huzurunda olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Virüs sebebiyle 2,5 ay sonra hamdolsun, Rabbime şükür ki türbenin kapıları yeniden açıldı. Biz yaşımız gereği ancak pazar günleri niyaz penceresi tarafından dualarımızı yaptık bütün dünya için, sağlık çalışanları için ve şifa bekleyenler için. Bugün de Rabbim nasip etti içeriye girdik ve duamızı yaptık. Bu süreçte sağlık çalışanlarımız çok büyük rol üstlendi. Hepsinden Allah razı olsun" dedi.