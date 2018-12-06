Mevlana Müzesi ziyaretçi sayısı açıklandı (Kendi rekorunu kırdı)

Türkiye genelinde 2017 yılında 2 milyon 480 bin 433 rakamı ile en çok ziyaret edilen müze olan Mevlana Müzesi'ni bu yıl da başta Çinli, İranlı, Tayvanlı, Amerikalı ve Güney Koreli olmak üzere çok sayıda turist gezdi.

Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Mevlana Müzesi'ni geçen yılın 11 ayında 2 milyon 119 bin kişi ziyaret etti. Bu yılın aynı döneminde ise ziyaretçi sayısı yüzde 23 artarak, 2 milyon 613 bine ulaştı.