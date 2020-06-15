Mevlana Müzesi'ndeki Kubbe'i Hadra 8'inci kez yenilenecek

Yarar, şunları söyledi: "Yeşil kubbenin çinileri günümüze kadar pek çok kez yenilenmiştir. Osmanlılar döneminde, 1698, 1798, 1816, 1835, 1912 yıllarında, Cumhuriyet döneminde de 1949 ve 1964 olmak üzere toplam 7 defa değiştirilmiştir. Yeşil Kubbe’de 1955 yılında yapılan küçük bakım ve onarım ile 1965 yılında gerçekleştirilen büyük yenileme çalışmaları, Kütahya Çini Fabrikası’nda üretilen çinilerle değiştirilmiştir. Türbenin çinileri, o günlerden zamanımıza gelene kadar yıpranmış olup, dışarıdan da çıplak gözle rahatlıkla görülebileceği gibi yer yer çini kaplamalarda kabarmalar ve dökülmeler başlamıştır. Kubbe-i Hadra çinilerinin günümüzdeki çalışmalarının yapılabilmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğümüz tarafından Konya Valiliğinin bilgisi dahilinde çalışmalar başlatılmıştır.''





