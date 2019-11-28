Michael B. Jordan Superman olmak için masaya oturdu

Michael B. Jordan, Sylvester Stallone ile başrolü paylaştığı Creed: Efsanenin Doğuşu (Creed), Creed II: Efsane Yükseliyor (Creed II) ve eleştirmenlerden tam not alan Black Panther’in ardından Superman için hazırlanıyor.
Yapım şirketi DC, Black Panther’ın yıldızı Michael B. Jordan’la yeni bir Superman filmi için görüşme gerçekleştirdi.
Jordan’ın henüz hiçbir şeyi imzalamadığı belirtilirken bunun başlıca sebebi olarak yeni bir Superman filmi için hala uzunca bir vakit olması gösterildi.
Warner Bros.’un Superman’de Henry Cavill’in yerine geçecek isim olarak Michael B. Jordan’ı düşündüğü geçen yıl da basına yansımıştı.
Merakla beklenen projenin 2023’ten önce sinemalara gelmesi beklenmiyor.