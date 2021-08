Michael Caine: 8 yılımı gözlerimi kırpmamaya çalışarak geçirdim

Independent Türkçe'nin haberine göre; Caine bu alışkanlığını Teach Yourself Film Acting (Kendine Sinema Oyunculuğunu Öğret) başlıklı oyunculuk rehberini okuduktan sonra okulda geliştirdiğini söyledi.

Benzer şekilde daha önce Anthony Hopkins de 1991 yapımı Kuzuların Sessizliği'nde (The Silence of the Lambs) Hannibal Lecter'ı canlandırmak için aynı tekniği kullandığını söylemişti.