Michael Caine: 8 yılımı gözlerimi kırpmamaya çalışarak geçirdim

Michael Caine 8 yılını gözlerini kırpmamaya çalışıp etrafta dolanarak geçirdiğini ve bunun psikopat olduğunun düşünülmesine yol açtığını açıkladı.

24.08.2021 - 07:28

Michael Caine: 8 yılımı gözlerimi kırpmamaya çalışarak geçirdim - 1
İki Akademi Ödüllü oyuncu Michael Caine, yıllar boyuncu gözlerini kırpmamak için çalıştığını ve bu takıntısı yüzünden okulda Yılan Gözlü lakabını aldığını söyledi.

Michael Caine: 8 yılımı gözlerimi kırpmamaya çalışarak geçirdim - 2
Independent Türkçe'nin haberine göre; Caine bu alışkanlığını Teach Yourself Film Acting (Kendine Sinema Oyunculuğunu Öğret) başlıklı oyunculuk rehberini okuduktan sonra okulda geliştirdiğini söyledi.
Michael Caine: 8 yılımı gözlerimi kırpmamaya çalışarak geçirdim - 3
88 yaşındaki oyuncu "Aklımdan çıkmayan şey şuydu: 'Göz kırpma. Asla gözünü kırpmamalısın.' Sonraki 8 yıl boyunca gözlerimi kırpmamaya çalışarak dolaştım. Etrafımdakiler, annem ve herkes delirdiğimi düşündü" dedi.

Michael Caine: 8 yılımı gözlerimi kırpmamaya çalışarak geçirdim - 4
İngiliz oyuncu etrafındakilerin psikopat olduğunu düşündüğünü ve eskiden insanları korkuttuğunu itiraf etti.

Michael Caine: 8 yılımı gözlerimi kırpmamaya çalışarak geçirdim - 5
Benzer şekilde daha önce Anthony Hopkins de 1991 yapımı Kuzuların Sessizliği'nde (The Silence of the Lambs) Hannibal Lecter'ı canlandırmak için aynı tekniği kullandığını söylemişti.
Michael Caine: 8 yılımı gözlerimi kırpmamaya çalışarak geçirdim - 6
Hopkins "Göz kırpmazsanız seyirciyi büyüleyebileceğinizi bilirsiniz. Mesele çok göz kırpmamak değil, sadece durgun kalmak. Hareketsizliğin de bir ekonomisi ve gücü var" demişti.

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