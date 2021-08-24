Michael Caine: 8 yılımı gözlerimi kırpmamaya çalışarak geçirdim

Michael Caine 8 yılını gözlerini kırpmamaya çalışıp etrafta dolanarak geçirdiğini ve bunun psikopat olduğunun düşünülmesine yol açtığını açıkladı.

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24.08.2021 - 07:28

İki Akademi Ödüllü oyuncu Michael Caine, yıllar boyuncu gözlerini kırpmamak için çalıştığını ve bu takıntısı yüzünden okulda Yılan Gözlü lakabını aldığını söyledi.





Independent Türkçe'nin haberine göre; Caine bu alışkanlığını Teach Yourself Film Acting (Kendine Sinema Oyunculuğunu Öğret) başlıklı oyunculuk rehberini okuduktan sonra okulda geliştirdiğini söyledi.

88 yaşındaki oyuncu "Aklımdan çıkmayan şey şuydu: 'Göz kırpma. Asla gözünü kırpmamalısın.' Sonraki 8 yıl boyunca gözlerimi kırpmamaya çalışarak dolaştım. Etrafımdakiler, annem ve herkes delirdiğimi düşündü" dedi.





İngiliz oyuncu etrafındakilerin psikopat olduğunu düşündüğünü ve eskiden insanları korkuttuğunu itiraf etti.





Benzer şekilde daha önce Anthony Hopkins de 1991 yapımı Kuzuların Sessizliği'nde (The Silence of the Lambs) Hannibal Lecter'ı canlandırmak için aynı tekniği kullandığını söylemişti.

Hopkins "Göz kırpmazsanız seyirciyi büyüleyebileceğinizi bilirsiniz. Mesele çok göz kırpmamak değil, sadece durgun kalmak. Hareketsizliğin de bir ekonomisi ve gücü var" demişti.