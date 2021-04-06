Michael D'Antonio: Donald Trump'ın Şişman Elvis dönemi başladı

Pulitzer ödüllü gazeteci ve yazar Michael D'Antonio, Donald Trump'ın son açıklamalarını "Kendini Elvis tarzı bir karakter olarak görürdü. Ne yazık ki onun için Şişman Elvis dönemi başladı" dedi.

06.04.2021 - 07:04

Michael D'Antonio: Donald Trump'ın Şişman Elvis dönemi başladı - 1

Donald Trump'ın Never Enough adlı biyografisini yazan yazar Michael D'Antonio pazar günü eski başkanın ocakta Beyaz Saray'dan ayrılmasından beri yaptıkları üzerine iğneleyici bir değerlendirmede bulundu. D'Antonio "Bu, onun şişman Elvis dönemine tekabül ediyor" dedi.

Michael D'Antonio: Donald Trump'ın Şişman Elvis dönemi başladı - 2
D'Antonio "Bildiğiniz gibi Başkan Trump kendini Elvis tarzı bir karakter olarak görürdü. Ve ne yazık ki onun için de o dönem başladı" diye konuştu.

Michael D'Antonio: Donald Trump'ın Şişman Elvis dönemi başladı - 3
Pulitzer ödüllü gazeteci ve yazar D'Antonio, hem Trump'ın kısa süre önce bir düğünde yaptığı konuşma hem de Paskalya tatili için yaptığı ve 2020 seçimlerine dair asılsız seçim hilesi iddialarını yinelediği son açıklaması üzerine konuştu.

Michael D'Antonio: Donald Trump'ın Şişman Elvis dönemi başladı - 4
Trump'ın bir gün seçim sonuçlarıyla barışıp barışmayacağına dair ne düşündüğü sorulduğunda D'Antonio, Trump'ı yaşlanan ve eski malzemeleri tekrar tekrar kullanan bir komedyen olarak tarif etti ve şunları söyledi:
Michael D'Antonio: Donald Trump'ın Şişman Elvis dönemi başladı - 5
"Aynı saçmalığa defalarca katlanmak zorundayız. Ve senin de dediğin gibi bu, duymaktan nefret ettiğiniz bir şey çünkü en azından teknik olarak konuşmak gerekirse o, eski devlet başkanı."

Michael D'Antonio: Donald Trump'ın Şişman Elvis dönemi başladı - 6
D'Antonio, eski başkanı şikayetlerini herkese duyurmak için etkinliği sabote eden ve düğün bozucu diye nitelendirdi. D'Antonio "Dolayısıyla etrafta dolaşıp insanlara onu sevmeleri için yalvaracak" dedi.

Michael D'Antonio: Donald Trump'ın Şişman Elvis dönemi başladı - 7

TRUMP NE DEMİŞTİ?

Trump geçen hafta Mar-a-Lago'da bir düğünde konuşmuş ve CNN, eski başkanın yeni çifte kadeh kaldırarak Joe Biden'ı, Demokratları ve aslında destekçisi olarak gördüğü kişileri eleştirdiği anın görüntülerini yayımlamıştı.

Ayrıca Save America PAC isimli kurumu için yaptığı açıklamada Trump "Başkanlık Seçimleri'ne hile karıştıran ve ülkemizi yok etmek isteyen Radikal Sol ÇILGINLAR da dahil HERKESE mutlu Paskalyalar!" diye yazdı.

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