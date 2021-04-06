Michael D'Antonio: Donald Trump'ın Şişman Elvis dönemi başladı

TRUMP NE DEMİŞTİ?



Trump geçen hafta Mar-a-Lago'da bir düğünde konuşmuş ve CNN, eski başkanın yeni çifte kadeh kaldırarak Joe Biden'ı, Demokratları ve aslında destekçisi olarak gördüğü kişileri eleştirdiği anın görüntülerini yayımlamıştı.





Ayrıca Save America PAC isimli kurumu için yaptığı açıklamada Trump "Başkanlık Seçimleri'ne hile karıştıran ve ülkemizi yok etmek isteyen Radikal Sol ÇILGINLAR da dahil HERKESE mutlu Paskalyalar!" diye yazdı.