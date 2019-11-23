Michael Jackson’ın hayatı film oluyor

‘Pop müziğin kralı’ olarak kabul edilen Michael Jackson hakkında biyografi filmi geliyor. 2009’da hayatını kaybeden ikonik yıldızın filmini, Oscar’lı film Bohemian Rhapsody’nin yapımcısı Graham King çekecek.
Filmin senaryosunu üç Oscar adaylığı bulunan John Logan yazacak. Çekimlerin ne zaman başlayacağı ve Michael Jackson’ı kimin canlandıracağı bilgisi henüz verilmedi.
Filmin, Jackson’ın hayatını her boyutuyla ele alacağı, bunun, hakkında çocuk istismarı iddiaları bulunan yıldız için bir ‘aklama’ filmi olmadığı belirtildi.
Michael Jackson'ın erkek çocuklarına cinsel istismar iddialarını konu alan Leaving Neverland belgeseli tüm dünyayı sarsmıştı.
Jackson'ın geçmişte cinsel istismarda bulunduğu çocuk yaşta iki kişinin açıklamalarından oluşan Leaving Neverland belgeseli pop yıldızının ailesinin ve sevenlerinin tepkisine yol açmıştı.
Öte yandan hayattayken de çocuklara cinsel istismarda bulunduğu suçlamaları ile karşı karşıya kalan ve yargılanan Jackson, “Yatağımı erkek çocuklarıyla paylaştım, ancak bunda cinsel yön olmadı” açıklamasını yapmıştı.
Kasım ayı başında dünyanın en çok kazanan 'ölü isimleri'ni açıklayan Forbes dergisinin listesinde Jackson bir numarada yer aldı. Listede 2013’ten bu yana 7’nci kez zirveye oturan ünlü yıldız, bir yılda varislerine 60 milyon dolar kazandırdı. Dinlenme oranı 1.8 milyardan 2.1 milyara yükselen Jackson’ın serveti, 10 yılda 2.5 milyar dolar arttı.