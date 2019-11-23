Michael Jackson’ın hayatı film oluyor

HALA EN ÇOK KAZANAN SANATÇI

Kasım ayı başında dünyanın en çok kazanan 'ölü isimleri'ni açıklayan Forbes dergisinin listesinde Jackson bir numarada yer aldı. Listede 2013’ten bu yana 7’nci kez zirveye oturan ünlü yıldız, bir yılda varislerine 60 milyon dolar kazandırdı. Dinlenme oranı 1.8 milyardan 2.1 milyara yükselen Jackson’ın serveti, 10 yılda 2.5 milyar dolar arttı.