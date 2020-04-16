Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson Hz. İsa’yı canlandıracak

Michael Jackson’ın kızı Paris Jackson sinema filminde Hz. İsa’ya hayat verecek. (Fotoğraflar: Getty Images Turkey)

16.04.2020 - 16:35

Paris Jackson
Michael Jackson’ın kızı, manken ve oyuncu Paris Jackson, yeni bağımsız dram filmi Habit’te Hz. İsa’yı oynayacak.


Paris Jackson
Jackson, filmde daha önce projeye dahil olan Bella Thorne, Gavin Rossdale ve Josie Ho gibi isimlerle birlikte rol alacak.


Paris Jackson
Filmin yapımını Elevated Films ve Voltage Pictures üstlenecek. Habit’in yönetmenliğini ise ilk uzun metraj projesini üstlenecek Janell Shirtcliff’in yapması planlanıyor.


Paris Jackson
Shirtcliff, Susi Kaiser ve Libby Mintz’in bir öyküsünden uyarlanan senaryoyu Shirtcliff ve Kaiser yazıyor.


Paris Jackson
Jackson’ın daha önce Gringo ve The Space Between filmlerinin yanısıra The xx, Thirty Seconds to Mars ve başka grupların kliplerinde de yer almıştı.

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