Michael Jackson'ın Neverland heykelleri 2,5 milyon dolara satışta

ntv.com.tr 19.04.2021 - 10:37
Michael Jackson'ın meşhur Neverland Çiftliği'nde sahip olduğu heykellerin birçoğu açık satışa çıkıyor.
TMZ’nin haberine göre, özel bir koleksiyoncu, şarkıcının California’daki kötü şöhretli mülkünden, çoğu heykel, 28 parçanın sahibi. Koleksiyoncu, onları tek tek satmıyor, hepsini bir bütün olarak satışa çıkarıyor.
2,5 MİLYON DOLAR
Bir bütün olarak satılması istenen ve içinde pek çok çocuk heykeli barındıran koleksiyon için istenen fiyat 2,5 milyon dolar.
Aşk Tanrısı heykelleri, şamdan, ahşap gemi, Marilyn Monroe heykeli, Minnie Mouse heykelciği ile birlikte "Mermer Roma Büstü" ve "Alpleri Geçerken Napolyon" gibi birçok tarihi heykel de koleksiyonda yer alıyor.
Habere göre, koleksiyonun sahibi, ciddi bir alıcı bekliyor. Michael Jackson’ın sanat koleksiyonunun yeni sahibi şimdiden merak konusu.
Michael Jackson, 1987'den, öldüğü 2009 yılına kadar Neverland Çiftliği’nde yaşamıştı. 'Pop'un Kralı' 2009'un Haziran ayında Los Angeles'ta başka bir evde hayatını kaybetmişti.
1990'lı yılların başında Santa Barbara bölgesi savcıları evi, 'Jackson'ın erkek çocuklarını taciz etmek üzere çekmeye çalıştığı bir fantezi dünyası' olarak nitelendirmişti. Evde aramalar da yapıldı, Jackson yargılandı ve bu davadan beraat etti.
Bin 100 hektarlık alana kurulu olan çiftlikte eğlence parkı, raylı tren sistemi ve hayvanat bahçesi bulunuyordu. Eğlence parkı ve kapıdaki Neverland ifadesi Jackson'ın ölümünden bir süre sonra kaldırıldı. Jackson'ın ölümünün ardından mülkün adı Sycamore Çiftliği olarak değiştirildi.