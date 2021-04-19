Michael Jackson'ın Neverland heykelleri 2,5 milyon dolara satışta

2,5 MİLYON DOLAR

Bir bütün olarak satılması istenen ve içinde pek çok çocuk heykeli barındıran koleksiyon için istenen fiyat 2,5 milyon dolar.

Aşk Tanrısı heykelleri, şamdan, ahşap gemi, Marilyn Monroe heykeli, Minnie Mouse heykelciği ile birlikte "Mermer Roma Büstü" ve "Alpleri Geçerken Napolyon" gibi birçok tarihi heykel de koleksiyonda yer alıyor.