Michael Jackson'ın Neverland heykelleri 2,5 milyon dolara satışta

Michael Jackson'ın çocuk tacizi iddialarına konu olan kötü şöhretli Neverland Çiftliği'ndeki 28 parça heykel toplu olarak satışa çıkarıldı. Koleksiyoncu, heykeller için 2,5 milyon dolar istiyor.

ntv.com.tr 19.04.2021 - 10:37

Michael Jackson'ın Neverland heykelleri 2,5 milyon dolara satışta - 1

Michael Jackson'ın meşhur Neverland Çiftliği'nde sahip olduğu heykellerin birçoğu açık satışa çıkıyor.

Michael Jackson'ın Neverland heykelleri 2,5 milyon dolara satışta - 2

TMZ’nin haberine göre, özel bir koleksiyoncu, şarkıcının California’daki kötü şöhretli mülkünden, çoğu heykel, 28 parçanın sahibi. Koleksiyoncu, onları tek tek satmıyor, hepsini bir bütün olarak satışa çıkarıyor.

Michael Jackson'ın Neverland heykelleri 2,5 milyon dolara satışta - 3

2,5 MİLYON DOLAR

Bir bütün olarak satılması istenen ve içinde pek çok çocuk heykeli barındıran koleksiyon için istenen fiyat 2,5 milyon dolar.

Aşk Tanrısı heykelleri, şamdan, ahşap gemi, Marilyn Monroe heykeli, Minnie Mouse heykelciği ile birlikte "Mermer Roma Büstü" ve "Alpleri Geçerken Napolyon" gibi birçok tarihi heykel de koleksiyonda yer alıyor.

Michael Jackson'ın Neverland heykelleri 2,5 milyon dolara satışta - 4

Habere göre, koleksiyonun sahibi, ciddi bir alıcı bekliyor. Michael Jackson’ın sanat koleksiyonunun yeni sahibi şimdiden merak konusu.

Michael Jackson'ın Neverland heykelleri 2,5 milyon dolara satışta - 5

Michael Jackson, 1987'den, öldüğü 2009 yılına kadar Neverland Çiftliği’nde yaşamıştı. 'Pop'un Kralı' 2009'un Haziran ayında Los Angeles'ta başka bir evde hayatını kaybetmişti. 

Michael Jackson'ın Neverland heykelleri 2,5 milyon dolara satışta - 6

1990'lı yılların başında Santa Barbara bölgesi savcıları evi, 'Jackson'ın erkek çocuklarını taciz etmek üzere çekmeye çalıştığı bir fantezi dünyası' olarak nitelendirmişti. Evde aramalar da yapıldı, Jackson yargılandı ve bu davadan beraat etti.

Michael Jackson'ın Neverland heykelleri 2,5 milyon dolara satışta - 7

Bin 100 hektarlık alana kurulu olan çiftlikte eğlence parkı, raylı tren sistemi ve hayvanat bahçesi bulunuyordu. Eğlence parkı ve kapıdaki Neverland ifadesi Jackson'ın ölümünden bir süre sonra kaldırıldı. Jackson'ın ölümünün ardından mülkün adı Sycamore Çiftliği olarak değiştirildi.

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