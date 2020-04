Michael Jordan belgeseli öne çekildi

Efsane basketbol yıldızı Michael Jordan'ı anlatan The Last Dance belgeselinin tarihi öne çekildi.

ESPN, Michael Jordan hayranlarının heyecanla beklediği 10 bölümlük belgesel dizi The Last Dance'ın prömiyerinin 19 Nisan tarihinde gerçekleşeceğini duyurdu.

Jason Hehir (The Fab Five The '85 Bears, The Andre the Giant) tarafından yönetilen belgesel dizi, spor tarihinin en büyük ikonlarından Michael Jordan ve en başarılı takımlarından biri olan 1990'ların Chicago Bulls'unu anlatıyor.