Michael Jordan’a belgesel tepkisi

Michael Jordan'ı anlatan belgeselde yer alan görüntüler sonrası eski takım arkadaşı Craig Hodges tepki gösterdi.

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11.05.2020 - 17:30

Basketbolun efsane ismi Michael Jordan ve takımı Chicago Bulls’u anlatan belgesel The Last Dance, büyük yankı uyandırdı. ESPN tarafından hazırlanan belgesel döneme ait ortaya çıkmamış görüntülerle birlikte, aynı süreci Jordan ile birlikte yaşamış kişilerin röportajlarıyla izleyicilere sunuldu.







Belgeselde ismi olumsuz koşullarla anılan isimlerden bazıları yapıma dair rahatsızlığını dile getirmeye devam ediyor. Buna son olarak, Jordan lige ilk girdiğinde takımda olan Craig Hodges eklendi.







Belgeselin bir bölümünde uyuşturucu madde partisi yaptığı gösterilen Hodges, bunun ortaya dökülmesinden memnun olmadığını söyledi.

Takım arkadaşlığının aile olmak gibi olduğunu belirten eski basketbolcu, “Jordan otel odasında yaptığımız partide bizi gördüğünü söylüyor. Seneler önce yaşananları bu çıplaklığıyla ortaya dökmek etik değil. Bizlerin aileleri var. Bu durumu açıklamamız gereken insanlar ve bununla baş etmesi gereken çocuklarımız var” diye konuştu.







Belgeselin sözü geçen bölümünde çaylak olduğu senede odaya çağrılan Michael Jordan, içeride verilen partide uyuşturucu ve keyif verici maddelerin kullandığını ayrıca kadınların olduğunu söylüyordu.

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