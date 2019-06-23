Mick Jagger'dan efsane dönüş

Rolling Stones'un solisti Mick Jagger, geçirdiği kalp ameliyatı sonrası ilk konserinde hayranlarını coşturdu.
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Efsanevi İngiliz rock grubu Rolling Stones'un ünlü solisti Mick Jagger iki ay önce aniden hastalanmış ve kalp ameliyatı olmuştu.
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Grubun nisanda başlaması beklenen ABD turnesi ertelenmişti.
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Hayranları, 75 yaşındaki Jagger'ın sahnelere dönemeyeceğinden endişeleniyordu.
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Jagger, geçirdiği ameliyat sonrası ilk kez önceki akşam sahneye çıktı.
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'No Filter' (Filtresiz) isimli turne Chicago'da başladı.
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Jagger, konserde, hayranlarını coşturdu. Knsere katılanlar, rock efsanesinin sahne performansına övgüler yağdırdı.
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İşte konserden yansıyanlar...
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