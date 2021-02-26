Mike Tyson'dan Demir Mike için boykot çağrısı

Dijital yayın platformu Hulu, Ben, Tonya'nın (I, Tonya) yapımcılarının Mike Tyson 'ın hayatını yazacağı Demir Mike (Iron Mike) isimli 8 bölümlük bir dizi hazırlığında olduğunu duyurdu.

Hulu'nun basın açıklamasında, "Dizi spor kültürünün en kutuplaştırıcı figürlerinden biri olan ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson'ın ardındaki vahşi, trajik ve tartışmalı hayatını ve kariyerini konu alıyor" ifadeleri yer aldı.