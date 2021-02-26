Mike Tyson'dan Demir Mike için boykot çağrısı

Amerikalı eski boksör Mike Tyson, Hulu'nun hayatına dair hazırlık aşamasında olduğunu duyurduğu mini dizi izin boykot çağrısında bulundu.
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26.02.2021 - 11:39
Dijital yayın platformu Hulu, Ben, Tonya'nın (I, Tonya) yapımcılarının Mike Tyson'ın hayatını yazacağı Demir Mike (Iron Mike) isimli 8 bölümlük bir dizi hazırlığında olduğunu duyurdu.
Hulu'nun basın açıklamasında, "Dizi spor kültürünün en kutuplaştırıcı figürlerinden biri olan ağır sıklet şampiyonu Mike Tyson'ın ardındaki vahşi, trajik ve tartışmalı hayatını ve kariyerini konu alıyor" ifadeleri yer aldı.
People'ın haberine göre 54 yaşındaki Tyson, açıklamanın ardından Instagram hesabından tepki gösterdi.
Efsane boksör hayatını izinsiz biçimde anlatacak dizinin hazırlık aşamasında olmasının belirtilmesi nedeniyle boykot çağrısı yaptı. Tayson açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Ülkemizdeki toplumsal uyumsuzlukların peşi sıra gelen bu açıklama Hulu'nun kurumsal açgözlülüğünün Tyson'ın hayat hikayesinin duyarsız biçimde kötüye kullanılmasına yol açmasının en iyi örneği. Siyahi Tarihi Ayı (Black History Month) sırasında böylesi bir açıklama yapmak Hulu'nun siyahilerin hikayelerinin haklarına duyduğu saygıdan ziyade para kaygısını doğrulamaktadır. Hollywood özellikle 2020'de yaşananlardan sonra siyahi deneyimlere daha duyarlı olmalı.
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