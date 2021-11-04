Mikro heykeltıraş cikletten 15 heykel yaptı

Mikro heykeltıraş Necati Korkmaz, çevre kirliliği sorununa dikkati çekmek için 6 ay süren çalışmayla çiğnenmiş cikletten 15 küçük heykel yaptı.

Haberler - Anadolu Ajansı 04.11.2021 - 11:29

Mikro heykeltıraş cikletten 15 heykel yaptı - 1

Mikro iğneler kullanarak yaptığı eserleri, Kuşadası ilçesinde adını taşıyan sanat merkezinde sergileyen Necati Korkmaz, bir süre önce çiğnenen cikletten (sakız) heykel yapmak için çalışmaya başladığını belirtti.

Mikro heykeltıraş cikletten 15 heykel yaptı - 2

Satın aldığı sakızları çiğnedikten sonra tek tek keserek yaklaşık 6 ayda heykele dönüştürdüğünü aktaran Korkmaz, doğaya atılan cikletin çözülmesinin zor olduğunu, bundan dolayı çevrede oluşabilecek sorunlara dikkati çekmeyi amaçladığını dile getirdi.

Mikro heykeltıraş cikletten 15 heykel yaptı - 3

Boyları 3 santimetre ile 15 santimetre arasında değişen 15 heykel yaptığını belirten Korkmaz, "Tamamı sakız kullanarak yapıldı. Boyaları da sakızın içerisindeki renkli aromalardan kullandım. Böyle bir şey dünyada ilk kez yapılıyor. Enteresan bir sergi oldu. Biz de böyle bir çalışma yaparak çevresel bir mesaj verelim istedik. Üzerine atıkların yapıştığı bir balık iskeleti, albastı, şahmeran ve Sherlock Holmes karekteri gibi heykeller yaptık" dedi. 

Mikro heykeltıraş cikletten 15 heykel yaptı - 4

Korkmaz, sakızdan yaptığı eserlerin diğerlerine göre gözle görülebildiğini sözlerine ekledi.

Mikro heykeltıraş cikletten 15 heykel yaptı - 5

merkezinde Korkmaz'a ait sadece büyüteç ya da mikroskopla görülebilen 40'dan fazla eser sergileniyor.

Mikro heykeltıraş cikletten 15 heykel yaptı - 6

Ziyaretçiler, şırınga iğnesinin ucuna seramikten 2 milimetrelik "doktor heykeli", saç teline yazılmış besmele, incir çekirdeğinden yapılan tespihe yazılı Allah'ın 99 ismi, mini biblo ve satranç takımı ile yazma eserleri görme fırsatı buluyor.

Mikro heykeltıraş cikletten 15 heykel yaptı - 7
Mikro heykeltıraş cikletten 15 heykel yaptı - 8
Mikro heykeltıraş cikletten 15 heykel yaptı - 9
Mikro heykeltıraş cikletten 15 heykel yaptı - 10
Mikro heykeltıraş cikletten 15 heykel yaptı - 11
Mikro heykeltıraş cikletten 15 heykel yaptı - 12
Mikro heykeltıraş cikletten 15 heykel yaptı - 13

SANAT HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER