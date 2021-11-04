Mikro heykeltıraş cikletten 15 heykel yaptı

Boyları 3 santimetre ile 15 santimetre arasında değişen 15 heykel yaptığını belirten Korkmaz, "Tamamı sakız kullanarak yapıldı. Boyaları da sakızın içerisindeki renkli aromalardan kullandım. Böyle bir şey dünyada ilk kez yapılıyor. Enteresan bir sergi oldu. Biz de böyle bir çalışma yaparak çevresel bir mesaj verelim istedik. Üzerine atıkların yapıştığı bir balık iskeleti, albastı, şahmeran ve Sherlock Holmes karekteri gibi heykeller yaptık" dedi.