Miley Cyrus: Hannah Montana yüzünden kimlik krizi yaşadım
Ünlü ABD'li şarkıcı ve oyuncu Miley Cyrus, 14 yaşında hayat vermeye başladığı ve adını bütün dünyaya duyurduğu Hannah Montana karakterinin kendisinde kimlik krizi yarattığını söyledi.
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11.03.2021 - 06:37
Spotify'daki Rock This with Allison Hagendorf adlı podcast'te konuşan Miley Cyrus, Disney dizisi Hannah Montana'da (2006/21011) Hannah karakterini çok fazla canlandırdığını söyledi.
28 yaşındaki pop şarkıcısı sözlerine şöyle devam etti: Bir kimlik krizinden bahsediyorum. Aslında dizinin konsepti şuydu: Bu karakter olduğunda yani bu ikinci kişiliğe sahip olduğunda değerlisin. Milyonlarca hayranın var ve dünyanın en büyük yıldızısın.
Bununla birlikte Cyrus kendisi olduğunda ve peruk takmadığında kimsenin kendisini umursamadığını, artık bir yıldız olmadığını düşündüğünü belirtti ve "Hannah Montana olmadan kimsenin beni umursamadığı düşüncesi kafamın içine işlemişti" dedi.şti.
Cyrus, bu düşünceyi gerçekten yıkması gerektiğini ve 2013'te çıkan Bangerz adlı albümünün kimliğini Disney karakteri dışında bulmaya yönelik ilk hamlesi olduğunu söyledi.
Aralık ayında ünlü müzik dergisi Rolling Stone'a konuşan Cyrus, "Hannah Montana'nın başarısına asla ulaşamayacağını hissettiğini" söylemişti. "Karakterin hayattan daha büyük olması" sebebiyle gelişmek zorunda kaldığını eklemi
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