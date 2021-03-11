Miley Cyrus: Hannah Montana yüzünden kimlik krizi yaşadım

28 yaşındaki pop şarkıcısı sözlerine şöyle devam etti: Bir kimlik krizinden bahsediyorum. Aslında dizinin konsepti şuydu: Bu karakter olduğunda yani bu ikinci kişiliğe sahip olduğunda değerlisin. Milyonlarca hayranın var ve dünyanın en büyük yıldızısın.



