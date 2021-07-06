Miley Cyrus konser sırasında Britney'e Özgürlük sloganı attı

Miley Cyrus, 4 Temmuz'da Las Vegas'ta sergilediği solo performansta Britney Spears'a desteğini haykırdı. (Fotoğraflar: AFP Arşiv)

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06.07.2021 - 14:33

Independert Türkçe'nin haberine göre; Resorts World'ün açılışında sahne alan Cyrus, popüler şarkısı Party in the USA'i seslendirirken bir noktada Spears'ın mücadelesine gönderme yaptı.





Cyrus, şarkıyı "Taksici radyoyu açtı, bana döndü ve 'Britney'e Özgürlük, Britney'e Özgürlük!' dedi" diye söyledi.





Şarkının sözlerini Jay-Z ve Spears'a gönderme yapacak şekilde değiştiren Cyrus "Jay-Z'yi seviyoruz ama Britney'i özgür bırakmalıyız. Bu beni çok fazla geriyor” dedi.





Cyrus, geçmişte de Spears'ın lafını esirgemez bir savunucusuydu. Şarkıcı 2019'da Memphis'te verdiği bir konserde "Britney'e Özgürlük" diye slogan atmış ve NFL'in TikTok Tailgate Super Bowl Pregame programında "Britney'i seviyoruz" diye bağırmıştı.