Miley Cyrus konser sırasında Britney'e Özgürlük sloganı attı

Miley Cyrus, 4 Temmuz'da Las Vegas'ta sergilediği solo performansta Britney Spears'a desteğini haykırdı. (Fotoğraflar: AFP Arşiv)

06.07.2021 - 14:33

Miley Cyrus konser sırasında Britney'e Özgürlük sloganı attı - 1
Amerikalı şarkıcı Miley Cyrus babasına karşı verdiği hukuk mücadelesiyle gündemde olan Britney Spears'a destek verdi.

Miley Cyrus konser sırasında Britney'e Özgürlük sloganı attı - 2
Independert Türkçe'nin haberine göre; Resorts World'ün açılışında sahne alan Cyrus, popüler şarkısı Party in the USA'i seslendirirken bir noktada Spears'ın mücadelesine gönderme yaptı.

Miley Cyrus konser sırasında Britney'e Özgürlük sloganı attı - 3
Cyrus, şarkıyı "Taksici radyoyu açtı, bana döndü ve 'Britney'e Özgürlük, Britney'e Özgürlük!' dedi" diye söyledi.

Miley Cyrus konser sırasında Britney'e Özgürlük sloganı attı - 4
Şarkının sözlerini Jay-Z ve Spears'a gönderme yapacak şekilde değiştiren Cyrus "Jay-Z'yi seviyoruz ama Britney'i özgür bırakmalıyız. Bu beni çok fazla geriyor” dedi.

Miley Cyrus konser sırasında Britney'e Özgürlük sloganı attı - 5
Cyrus, geçmişte de Spears'ın lafını esirgemez bir savunucusuydu. Şarkıcı 2019'da Memphis'te verdiği bir konserde "Britney'e Özgürlük" diye slogan atmış ve NFL'in TikTok Tailgate Super Bowl Pregame programında "Britney'i seviyoruz" diye bağırmıştı.

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