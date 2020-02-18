Millet Kütüphanesi kapılarını açıyor (Türkiye'nin en büyük kütüphanesi)

Cumhurbaşkanlığı Kütüphaneler Daire Başkanı Ayhan Tuğlu'nun, verdiği bilgiye göre, inşa çalışmalarına 2016'da başlanan kütüphane 125 bin metrekare kapalı alana sahip ve aynı anda 5 bin kişiye hizmet verebilecek kapasitede. Kütüphanede 4 milyon basılı, 120 milyonun üzerinde elektronik yayın ile 550 bin e-kitap ve nadir eser bulunuyor.