Millie Bobby Brown: Hiç Marvel, DC ya da Harry Potter filmi izlemedim
Godzilla vs. Kong'un yıldızı Millie Bobby Brown son 10 yıldır gişeyi domine eden süper kahraman filmlerini hatta Harry Potter serisini bile izlemediğini itiraf etti.
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03.04.2021 - 07:21
Millie Bobby Browntüm popülaritelerine rağmen bugüne kadar Marvel, DC ya da Harry Potter filmi izlemediğini söyledi.
Screen Rant'in haberine göre genç oyuncu hayranlarını şaşırtacak bir açıklama yaptı. Brown gişe rekorları kıran süper kahraman filmleri ya da fantastik evrenlerdense The Notebook gibi aşk hikayelerini tercih ettiğini söyledi.
Brown rol aldığı yapımlar sayesinde belli açılardan fastastik evrenlere bağlı hissettiğini ve boş zamanlarında gerçek şeyler izlemeyi tercih ettiğini belirtti.
17 yaşındaki oyuncu "Şu ana kadar bir Marvel filmi izlemedim, DC filmi de izlemedim. Bazıları için şaşırtıcı biliyorum. Daha çok The Notebook gibi filmleri seviyorum, hadi biraz romantik filmler izleyelim diyorum. Fantastik filmler için aşırı heyecanlanmıyorum çünkü içinde olduğumu düşünüyorum. Bunu zaten yapıyorum, gerçek şeyleri izlemek istiyorum. Hiç Harry Potter filmi de izlemedim. Bana bakıp 'Nasıl yani?' diyen o kadar çok arkadaşım var ki, ben de 'Bilmiyorum' diyorum.
Godzilla vs. Kong'un oyuncu kadrosunda da yer alan Brown'ın Marvel ve DC'yle süper kahraman evrenlerine dahil olmak üzere görüştüğü iddia edilmişti.
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