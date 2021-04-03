Millie Bobby Brown: Hiç Marvel, DC ya da Harry Potter filmi izlemedim

17 yaşındaki oyuncu "Şu ana kadar bir Marvel filmi izlemedim, DC filmi de izlemedim. Bazıları için şaşırtıcı biliyorum. Daha çok The Notebook gibi filmleri seviyorum, hadi biraz romantik filmler izleyelim diyorum. Fantastik filmler için aşırı heyecanlanmıyorum çünkü içinde olduğumu düşünüyorum. Bunu zaten yapıyorum, gerçek şeyleri izlemek istiyorum. Hiç Harry Potter filmi de izlemedim. Bana bakıp 'Nasıl yani?' diyen o kadar çok arkadaşım var ki, ben de 'Bilmiyorum' diyorum.