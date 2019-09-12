Millie Bobby Brown, Netflix için yapımcı oluyor

Netflix’in bağımsız film ve belgeselden sorumlu başkan yardımcısı Lisa Nishimura, “Millie sıra dışı bir yaratıcı yeteneğe sahip. Kariyerinin başından bu yana Netflix ailesiyle olduğu için çok şanslıyız. Millie’nin şimdi de bir yazar ve yapımcı olarak kız kardeşiyle birlikte ekrana farklı bir bakış getirmesine şahit olmak heyecan verici” ifadesini kullandı.