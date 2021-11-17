Miramax'ten Tarantino'ya Pulp Fiction için NFT davası

Haberler 17.11.2021 - 13:43
Dünyaca ünlü Oscar'lı yönetmen Quentin Tarantino, klasik haline gelen Pulp Fiction (Ucuz Roman) filminin bugüne kadar görülmemiş yedi sahnesini NFT olarak satışa çıkaracağını duyurdu. 2 Kasım'daki açıklama sonrası Miramax avukatları harekete geçti.
Independent Türkçe'nin haberine göre; Pulp Fiction'ın (Ucuz Roman) haklarını elinde tutan şirket, NFT satışının durdurulması için Tarantino ve ekibine 4 Kasım'da ihtarname yolladıklarını ancak bunun dikkate alınmadığını söyledi.
Şirket, kendilerinin de Ucuz Roman NFT'leri çıkarma planları olduğunu ve Tarantino'nun hamlesinin bu projeyi olumsuz etkilediğini iddia etti.
Ayrıca şikayet dilekçesine göre, Tarantino'nun avukatı Miramax'e, senaryoyu yayımlama hakkının yönetmende olduğunu ve bu hakkı NFT satışı olarak kullanacaklarını söyledi.
Ancak şirket, NFT'nin satışının sadece tek sefer yapılabildiğini ve senaryonun yayımlanmasıyla eşdeğer olmadığını savunuyor.
Değiştirilemez Token (NFT), dijital sanat veya dijital koleksiyon olarak da biliniyor. Değiştirilemez Tokenlar; bir tweeti, bir tabloyu, bir resmi, bir anı, bir gif'i, bir futbolcu kartını vb. nesneleri temsil edebilirler.
Değiştirilemez tokenlar, CryptoKitties olarak da bilinirler fakat bu tamamiyle bir karışıklıktır. CryptoKitties, dijital olarak kedi figürü sahiplenmenizi sağlayan bir değiştirilemez token marketidir. Popülerliği sebebiyle değiştirilemez tokenları tanımlamak maksadıyla kullanımına rastlanmaktadır.