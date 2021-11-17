Miramax'ten Tarantino'ya Pulp Fiction için NFT davası

Ucuz Roman'ın (Pulp Fiction) dağıtımcısı Miramax, ünlü yönetmen Quentin Tarantino'ya film NFT'leri yüzünden dava açtı. 1994 yapımı efsane filmin haklarını elinde tutan Miramax, Tarantino'nun kendilerine danışmadığını ve telif hakkı ihlali yaptığını iddia etti.

Haberler 17.11.2021 - 13:43

Miramax'ten Tarantino'ya Pulp Fiction için NFT davası - 1

Dünyaca ünlü Oscar'lı yönetmen Quentin Tarantino, klasik haline gelen Pulp Fiction (Ucuz Roman) filminin bugüne kadar görülmemiş yedi sahnesini NFT olarak satışa çıkaracağını duyurdu. 2 Kasım'daki açıklama sonrası Miramax avukatları harekete geçti.

Miramax'ten Tarantino'ya Pulp Fiction için NFT davası - 2

Independent Türkçe'nin haberine göre; Pulp Fiction'ın (Ucuz Roman) haklarını elinde tutan şirket, NFT satışının durdurulması için Tarantino ve ekibine 4 Kasım'da ihtarname yolladıklarını ancak bunun dikkate alınmadığını söyledi.

Miramax'ten Tarantino'ya Pulp Fiction için NFT davası - 3

Şirket, kendilerinin de Ucuz Roman NFT'leri çıkarma planları olduğunu ve Tarantino'nun hamlesinin bu projeyi olumsuz etkilediğini iddia etti.

Miramax'ten Tarantino'ya Pulp Fiction için NFT davası - 4

Ayrıca şikayet dilekçesine göre, Tarantino'nun avukatı Miramax'e, senaryoyu yayımlama hakkının yönetmende olduğunu ve bu hakkı NFT satışı olarak kullanacaklarını söyledi.

Miramax'ten Tarantino'ya Pulp Fiction için NFT davası - 5

Ancak şirket, NFT'nin satışının sadece tek sefer yapılabildiğini ve senaryonun yayımlanmasıyla eşdeğer olmadığını savunuyor.

Miramax'ten Tarantino'ya Pulp Fiction için NFT davası - 6

NFT COIN NEDİR?

Değiştirilemez Token (NFT), dijital sanat veya dijital koleksiyon olarak da biliniyor. Değiştirilemez Tokenlar; bir tweeti, bir tabloyu, bir resmi, bir anı, bir gif'i, bir futbolcu kartını vb. nesneleri temsil edebilirler.

Değiştirilemez tokenlar, CryptoKitties olarak da bilinirler fakat bu tamamiyle bir karışıklıktır. CryptoKitties, dijital olarak kedi figürü sahiplenmenizi sağlayan bir değiştirilemez token marketidir. Popülerliği sebebiyle değiştirilemez tokenları tanımlamak maksadıyla kullanımına rastlanmaktadır.

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