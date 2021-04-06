Miryokefalon Savaşı’nı konu alan sinema filmi için tanıtım çekimi yapıldı

Isparta’da 1176 Miryokefalon Savaşı’nı konu alan sinema filmi için tanıtım çekimleri gerçekleştirildi. Tanıtım çalışmasının Sinema Genel Müdürlüğü tarafından kabul görmesi halinde film çekimleri başlayacak.

İHA 06.04.2021 - 08:20

Miryokefalon Savaşı’nı konu alan sinema filmi için tanıtım çekimi yapıldı - 1
Isparta'da çalışmaları sürdürülen 1176 Miryokefalon Türklerin Şafağı isimli sinema filminin tanıtım çekimlerine başlandı.
Miryokefalon Savaşı’nı konu alan sinema filmi için tanıtım çekimi yapıldı - 2
Yalvaç, Gelendost, Eğirdir ve Uluborlu’da yapılması planlanan çekimler için ilk çalışmalar başladı. Bu kapsamda Cumartesi günü Uluborlu ilçesi şehir mevkiinde Uluborlu Kalesi ve Cirimbolu su kemerlerinin yer aldığı bölgede çekimler tamamlandı.
Miryokefalon Savaşı’nı konu alan sinema filmi için tanıtım çekimi yapıldı - 3
Tüm çekimlerinin tamamlanmasının ardından hazırlanacak tanıtım çalışması Sinema Genel Müdürlüğüne sunulacak ve kabul görmesi halinde filmin gerçek çekimleri gerçekleştirilecek.
Miryokefalon Savaşı’nı konu alan sinema filmi için tanıtım çekimi yapıldı - 4
Miryokefalon Savaşı’nı konu alan sinema filmi için tanıtım çekimi yapıldı - 5
Miryokefalon Savaşı’nı konu alan sinema filmi için tanıtım çekimi yapıldı - 6

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