Miryokefalon Savaşı’nı konu alan sinema filmi için tanıtım çekimi yapıldı

Yalvaç, Gelendost, Eğirdir ve Uluborlu’da yapılması planlanan çekimler için ilk çalışmalar başladı. Bu kapsamda Cumartesi günü Uluborlu ilçesi şehir mevkiinde Uluborlu Kalesi ve Cirimbolu su kemerlerinin yer aldığı bölgede çekimler tamamlandı.